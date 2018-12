Peking krepi pritisk na Kanado: aretirali že dva kanadska državljana

Obtožiti ga hočejo vohunjenja

13. december 2018 ob 07:44

Peking - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Peking se je očitno odločil za maksimalni pritisk na Kanado, kitajski varnostni organi so aretirali Michaela Kovriga, nekdanjega kanadskega diplomata v ZDA, zaradi kršitve notranje varnosti.

Po trditvah kitajskega zunanjega ministrstva Mednarodna krizna organizacija, ki proučuje razna mednarodna krizna žarišča na Kitajskem, ni registrirana kot nevladna organizacija, zato naj bi nekdanji kanadski diplomat Michael Kovrig, ki je živel v Hongkongu, med obiskom na Kitajskem kršil zakone o notranji varnosti.

ŠE ENA ARETACIJA KANADSKEGA DRŽAVLJANA

Kitajska je v četrtek potrdila aretacijo še enega kanadskega državljana, ki ga sumijo "škodovanja kitajski nacionalni varnosti", to je strokovnjak za Severno Korejo Michael Spavor, ki so ga aretirali v Danndongu ob meji s Severno Korejo. (vir: STA)



Z drugimi besedami to pomeni, da ga utegnejo obtožiti za vohunstvo. Čeprav so kanadske pravosodne oblasti hčerko ustanovitelja Huaweia izpustile na začasno prostost, v javnosti še naprej narašča gnev, zaradi, po tukajšnjem prepričanju, njene popolnoma neupravičene aretacije, ki kaže, da je Kanada, kot komentirajo mediji, vazalna ameriška država oziroma banana republika.

Poslovneži omejili svoja potovanja

Kitajska je o njegovi aretaciji sicer obvestila kanadske oblasti, iz Ottawe pa so sporočili, da so kitajske oblasti te dni zaslišale še enega kanadskega državljana, s katerim ne morejo več vzpostaviti stika. Zaradi napetega ozračja poslovneži iz Kitajske, Kanade in ZDA kljub začasni izpustitvi finančne direktorice Huaweia Meng Vandžoua iz zapora v Vancouvru odpovedujejo obiske omenjenih treh držav.

Po poročanju azijskih medijev bodo v Washingtonu v kratkem objavili tudi obtožnice proti več kitajskim državljanom, ki naj bi bili vpleteni v hekerske napade v ZDA.

Pozivi k bojkotu ameriških in kanadskih izdelkov

V javnosti vse bolj naraščajo zahteve, naj tudi Kitajska uvede prepoved prodaje določenih ameriških izdelkov, kar bi bil dvorezen meč, saj ameriška podjetja na Kitajskem zaposlujejo več milijonov delavcev.

Kljub temu naraščajo pozivi k bojkotu ameriških in kanadskih izdelkov. Zaradi napetega ozračja so poslovneži iz vseh treh držav odpovedali večino obiskov. Iz Washingtona namreč prihajajo poročila, da naj bi v ZDA v kratkem objavili seznam kitajskih državljanov, ki jih nameravajo obtožiti za hekerske napade na ameriške ustanove in podjetja.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi poleg tega na članice Nata pritiskala, naj Huaweia, zaradi domnevnih varnostnih razlogov prepovedo sodelovanje v razvijanju pete generacije mobilne telefonije 5G v Evropi. Zatišje, ki naj bi omogočilo začetek pogovorov med Kitajsko in ZDA o trgovinskih vprašanjih, je očitno samo začasno.

Iz Pekinga Uroš Lipušček