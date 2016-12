Peking od kitajskih katolikov pričakuje prispevek h gradnji socializma

Kitajske oblasti zavračjo avtoriteto papeža

30. december 2016 ob 10:41

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Kitajski katoliki morajo svojo cerkev voditi neodvisno od Vatikana in prispevati k izgradnji socializma s kitajskim značajem, je prepričan visoki kitajski partijski veljak.

Spor med Pekingom in Vatikanom traja že več desetletij, tako da se kitajski katoliki še vedno delijo na tiste, ki so zvesti Vatikanu in privržence Cerkve pod nadzorom države.

Eden od glavnih kamnov spotike je vprašanje imenovanja visokih cerkvenih dostojanstvenikov, saj Pekinga zahteva, da škofe imenuje domača kitajska katoliška skupnost in zavrača avtoriteto papeža, v katerem vidijo vodjo tuje države, ki nima pravice vmešavanja v kitajske notranje zadeve.

Čeprav je prišlo pod papežem Frančiškom do premikov v pogovorih med Vatikanom in Pekingom, pa je upanje na skorajšnji dogovor zbledelo ta mesec, ko je od vlade imenovani nadškof Lei Shiyin sodeloval pri posvetitvi novih škofov.

"Samoupravljanje, neodvisnost in sinicizacija"

Visoki predstavnik kitajske komunistične partije Yu Zhengsheng je Kitajskemu domoljubnemu katoliškemu združenju in Škofovski konferenci kitajske katoliške cerkve dejal, da bi morali kitajski katoliki svojo cerkev voditi neodvisno in se bolje vključevati v kitajsko družbo.

"Cerkev bi morala prisegati na načela samoupravljanja, neodvisnega vodenja verskih zadev in sinicizacijske poti vere," je dejal Yu. Sinicizacija vere se nanaša ne poskus podrejanja verskih zadev pod kitajski vpliv.

Yu je prepričan, da morajo kitajski katoliki poenotiti domoljubje z naklonjenostjo cerkvi, pri tem združiti vse vernike k prispevanju za gradnjo socializma s kitajskim značajem.

Po mnenju Yuja bi moral Vatikan storiti korak naprej za izboljšanje odnosov s Kitajsko. Prejšnji teden so v Vatikanu povedali, da katoliki na Kitajskem čakajo na pozitivne signale, s katerimi bi se okrepilo zaupanje v dialog med Kitajsko in Svetim sedežem.

G. V.