Pence na obisku pri azijskih zaveznicah, McMaster v Afganistanu

Ameriška visoka predstavnika se bosta pogovarjala o morebitnih vojaških akcijah v regijah

16. april 2017 ob 21:40

Seul, Kabul - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški podpredsednik Mike Pence v južnokorejskem Seulu začenja 10-dnevni obisk Azije, s katerim želi zaveznicam pokazati, da ZDA držijo z njimi. Medtem se svetovalec za državno varnost H. R. McMaster v Afganistanu pogovarja o ukrepih proti Talibanom.

Le nekaj ur pred Penceovim prihodom je Severna Koreja neuspešno izvedla nov poizkus izstrelitve balistične rakete. V uvodnem nagovoru se podpredsednik dogodku ni posvečal, omenil ga je zgolj kot "tisto jutranjo provokacijo s severa".

Jutri se bo Pence v luči nedavnega premika ameriške mornarice Carl Vinson proti regiji in namestitve protiraketnega sistema THAAD srečal s predsednikom Južne Koreje Hvan Kjo Anom.

Ameriški predsednik Donald Trump je v predsedniški kampanji izražal dvom glede ščitenja azijskih zaveznic. Očitno si je sedaj premislil, saj je v Azijo ob podpredsedniku poslal tudi enega svojih vodilnih diplomatov na področju obrambe.

Ameriška odprava se bo ustavila še v Tokiu, Džakarti in Sydneyu. Na Japonskem bo Pence preveril sodelovanje ameriške pacifiške mornarice z zaveznicami, večino obiska pa bo posvetil pogovorom z japonskim nadomestnikom premierja in finančnim ministrom Tarom Asom glede ekonomskih in trgovinskim vprašanjem. Poudariti želi ameriško zanimanje za trgovanje z regijo, kljub temu, da je predsednik Trump odstopil od transatlantskega sporazuma (TPP).

Po pogovorih glede Nata v Münchnu in Bruslju gre za drugo diplomatsko pot ameriškega podpredsednika v tujino, na kateri bo najbrž večino časa posvetil razlagi Trumpovih nekonvencionalnih politik in izjav, poroča Reuters.

McMaster na obisku v Afganistanu

Trumpov svetovalec za državno varnost H. R. McMaster se je v Kabulu sestal z afganistanskimi uradniki in dejal, da se Trumpova administracija ukvarja z diplomatskimi, vojaškimi in ekonomskimi sankcijami proti Talibanom in samooklicani Islamski državi v Afganistanu.

Po napadu z "materjo vseh bomb", najmočnejšim nejedrskim orožjem uporabljenim v bitkah, ki naj bi ubila okoli 100 skrajnežov IS-ja, je dejal, da je Afganistan sedaj bolj zanesljiv ameriški partner kot je bil v preteklosti. "To so začutili tudi naši nasprotniki in podvojili svoja naprezanja, zato je čas za nas in naše afganistanske partnerje, da jim odgovorimo," je dodal.

McMaster se je na srečanju z afganistanskim predsednikom Ašrafom Ganijem pogovarjal o bilateralnih vezeh, varnosti, boju proti terorizmu, reformah in razvoju, so sporočili iz afganistanske predsedniške palače.

V Afganistanu se trenutno nahaja skoraj 9.000 ameriških vojakov, ki trenirajo in svetujejo afganistanskim silam. Vodilni poveljnik ameriških enot v Afganistanu je sicer dejal, da bi za učinkovit boj proti Talibanom in drugim upornikom potrebovali še "nekaj tisoč" dodatnih vojakov.

"Čas za pogovore z Rusijo"

Medtem je svetovalec za državno varnost napovedal, da je čas za "težke pogovore" z Rusijo glede ruske podpore "groznega" sirskega režima Bašarja Al Asada in njihovih "razdiralnih" akcij v Evropi.

J. R.