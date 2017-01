Pence na shodu proti pravici do splava: Življenje spet zmaguje v Ameriki

Trump je včasih podpiral pravico do splava

27. januar 2017 ob 22:05

V Washingtonu se je zbralo na tisoče nasprotnikov pravice žensk do splava na tradicionalnem "Shodu za življenje", nagovoril pa jih je podpredsednik Mike Pence.

Gre za 44. izvedbo shoda, na katerem protestniki protestirajo proti odločitvi ameriškega vrhovnega sodišča, ki je 22. januarja leta 1973 priznalo pravico do splava po vsej državi. Posledično se tovrstni shodi odvijajo vsako leto okoli tega datuma, prvič pa se je zgodilo, da je zbrane v živo nagovoril podpredsednik ZDA. V preteklosti je protestnike že nagovoril predsednik, recimo Ronald Reagan ali George W. Bush, a po telefonu.

Pence je že kot guverner zvezne države Indiana podpisal nekatere od najbolj omejujočih zakonov, ki imajo namen preprečiti splav, poroča BBC.

Pence o "kulturi življenja"

"Ne bomo se ustavili, dokler ne obnovimo kulture življenja v Ameriki," je dejal Pence in požel navdušenje množice. Udeležencem shoda je še dejal, da "življenje v Ameriki spet zmaguje" ravno zaradi njih in drugih, ki se po državi udeležujejo podobnih shodov.

Kot poroča New York Times, je Pence množici zbranih dejal, da predsednik Donald Trump deli njihovo nasprotovanje pravici žensk do splava ter da bo za vrhovnega sodnika oziroma sodnico imenoval nekoga, ki deli to mišljenje. Trump je dejal, da bo v četrtek oznanil, koga ima v mislih za naslednika ali naslednico sodnika Antonina Scalio, ki je umrl lanskega februarja. Vrhovno sodišče v novi sestavi bi lahko odpravilo odločitev iz leta 1973.

Trump večino življenja za splav

Trump je sicer večino življenja podpiral pravico do splava. V času kampanje lani pa je spremenil in zaostril svoje stališče. V enem intervjuju je tako zagovarjal "nekakšno obliko kazni" za ženske, ki opravijo splav, čeravno je le nekaj ur kasneje stališče spet spremenil.

Med Trumpovimi prvimi izvršnimi ukazi po prevzemu oblasti je bil tudi ukaz o prenehanju financiranja organizacij, ki po svetu pomagajo ženskam z nasveti in pomočjo pri splavu. Predsednik napoveduje tudi, da bo podpisal vse zakone za omejitev pravice do splava, ki bodo prišli iz kongresa pod nadzorom republikancev.

Podprl bo tudi konec proračunskega financiranja organizacije Načrtovano starševstvo, ki pomaga revnim ženskam pri zdravstvu, vključno s splavom. Organizacija poskrbi za okoli četrtino vseh splavov v ZDA, kjer ženske ne morejo enostavno k zdravniku ali v bolnišnico, ampak v samo za ta namen posebej specializirane klinike za splave.

Število splavov v ZDA iz leta v leto pada zaradi boljšega dostopa do kontracepcije, boljše informiranosti, deloma pa tudi zaradi številnih omejitev pravice do splava po državah, v katerih vladajo republikanci. Leta 2014 je bilo v državi manj kot milijon splavov.

Trump spet o številkah glede udeležbe

Že pred samim zborovanjem pa se je začel prepir glede številk. Medtem ko je Nacionalna služba za parke pričakovala 50.000 ljudi, je Trump dan prej napovedal 600.000 ljudi in že vnaprej napadel medije, da o tem ne bodo poročali in da bodo lagali o številu udeležencev. Trump se namreč ni sprijaznil s poročanjem medijev o precej manjši udeležbi njegove inavguracije v primerjavi s prvo inavguracijo Baracka Obame, kar so potrjevale tako fotografije kot uradni podatki o številu potnikov podzemne železnice v glavnem mestu na dan dogodka.

Na dan tokratnega shoda je podzemna železnica sporočila, da je bilo do 11. ure zjutraj 237.000 potnikov, kar je povprečen delovni dan v Washingtonu, in več, kot se jih je vozilo prejšnji petek ob Trumpovi inavguraciji (193.000), pa tudi manj, kot se jih je vozilo dan kasneje v soboto, ko je potekal pohod za pravice žensk in proti Trumpu (275.000).

Na protestih v podporo pravicam žensk prejšnjo soboto, dan po Trumpovi inavguraciji, se je po ocenah samo v Washingtonu zbralo pol milijona ljudi, po ZDA pa naj bi se jih skupaj zbralo več milijonov. Za primerjavo, za takratno zborovanje je v Washington po podatkih mestne uprave za transport prišlo 1.800 avtobusov, za Trumpovo inavguracijo 450, za današnji zborovanje proti splavu pa nekaj več kot 100.

