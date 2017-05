Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodilo južno od Mostarja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pet mrtvih v letalski nesreči blizu Mostarja

Letalo so zajeli plameni

13. maj 2017 ob 18:48

Sarajevo - MMC RTV SLO/Reuters

V nesreči manjšega letala blizu Mostarja je umrlo pet ljudi, med njimi so trije otroci.

Nesreča se je zgodila okoli 4. ure popoldne. "Pet ljudi je mrtvih, med njimi je pilot, mlajši moški in trije otroci," je dejal policist na kraju nesreče. Tja so prihiteli gasilci, policisti in reševalci. Po besedah policista je letalo zajel požar, zakaj je to tega prišlo, za zdaj še ni znano.

Po poročanju krajevnih medijev je na mostarskem letališču dan odprtih vrat, obiskovalci so med drugim imeli možnost panoramskega poleta nad Mostarjem in skokov s padalom.

Dnevni avaz poroča, da je šlo za nesrečo športnega letala, v nesreči pa so umrli trije otroci dveh zaposlenih na letališču, eden je gasilec, drugi pa dela v kontrolnem stolpu. Četrta žrtev je pilot, peta pa mlajši moški. Najprej so poročali, da so umrli štirje, potem pa je minister za notranje zadeve Slađan Bevanda potrdil, da je umrlo pet ljudi.

