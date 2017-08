Peticija proti Macronovemu načrtu za poseben proračun za njegovo ženo

Macronova priljubljenost pada

7. avgust 2017 ob 08:13

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski predsednik Emmanuel Macron želi podeliti svoji ženi Brigitte vlogo prve dame in poseben proračun, čemur s peticijo nasprotuje že več kot 150.000 ljudi.

Macron je med kampanjo obljubljal, da bo "razjasnil" vlogo žene predsednika s tem, da bi ji namenil uradni status. Kot poroča Guardian, niti francoska ustava niti protokol predsednikovemu partnerju oziroma partnerici ne podeljujeta uradnega statusa. Imajo sicer lahko pisarno, osebje in varnostnike, kar se plačuje iz proračuna urada predsednika. Na leto to znaša okoli 450.000 evrov.

Uvedba uradnega statusa za ženo pa bi pomenila tudi poseben proračun. Predlagatelj peticije Thierry Paul Valette je dejal, da ni nobenega razloga, da bi žena predsednika dobila poseben proračun iz javnih sredstev. Kot je dejal, ima že zdaj dva ali tri pomočnike, dve tajnici in dva varnostnika, kar bi moralo biti dovolj.

Po njegovih besedah bi morali o tem vprašanju odločati kvečjemu na referendumu, ne pa s predsedniškim odlokom. Poudaril je, da je večina ljudi proti uvedbi uradnega statusa za Brigitte Macron.

Do načrta za dodaten proračun za Macronovo ženo prihaja v času, ko se v Franciji prepoveduje poslancem in poslankam, da zaposlujejo svoje žene in sorodnike.

Nizka podpora in težave na vidiku

Macronova priljubljenost sicer še naprej pada, poroča Guardian. Javnomnenjske ankete iz prejšnjega meseca kažejo, da mu je podpora padla še za sedem odstotnih točk. Le 36 odstotkov vprašanih pravi, da so zadovoljni z novim predsednikom. V enakem obdobju sta imela Macronova predhodnika Francois Hollande in Nicolas Sarkozy 56- in 66-odstotno podporo.

Septembra čakajo Macrona še večje težave, ko bo na vrsti reforma delovnopravne zakonodaje njegove vlade. Nasprotniki namreč pripravljajo nove množične proteste, še piše Guardian.

