Pjongjang: Cia načrtovala atentat na Kim Džong Una

Vse bolj zaostrena retorika

5. maj 2017 ob 15:42,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 16:13

Pjongjang - MMC RTV SLO/STA

Severna Koreja je ameriško obveščevalno agencijo Cia obtožila, da je načrtovala atentat na njihovega voditelja Kim Džong Una. "Zlobna zarota" naj bi vsebovala napad z "biokemičnimi substancami".

"Za Cio je umor z uporabo biokemičnih substanc, vključno z radioaktivnimi substancami in strupenimi nanosubstancami, najboljša metoda, ki ne potrebuje dostopa do tarče, smrtonosni rezultati pa se pokažejo po od šestih do dvanajstih mesecih," je po poročanju francoske tiskovne agencije objavilo severnokorejsko ministrstvo za državno varnost.

Ministrstvo v sporočilu sicer ne imenuje izrecno Kim Džong Una, omenja pa vrhovno vodstvo Demokratične ljudske republike Koreje, Kim Džong Un pa je znan kot vrhovni vodja države, poroča BBC.



V tej zaroti naj bi Cia sodelovala z južnokorejsko obveščevalno službo, skupaj pa naj bi "ideološko skvarili in podkupili državljana Severne Koreje s priimkom Kim", da bi izvedel napad, so še sporočili s severnokorejskega ministrstva. Južnokorejske obveščevalne službe naj bi "pokvarile in podkupile" Severnega Korejca, ko je ta delal za severnokorejsko gozdarsko podjetje v Rusiji junija leta 2014. Moški, imenovan Kim, je prejel dve plačili po 20.000 ameriških dolarjev in še dve po 100.000 za stroške podkupovanja in nabave opreme, sporoča ministrstvo v Pjongjangu, ki omenja še plačilo 50.000 dolarjev, a ni jasno, ali gre za dodaten znesek, poroča BBC.

Na ministrstvu so dodali, da bodo "izbezali na plano in brez milosti uničili vse teroriste ameriške Cie in njihovih južnokorejskih lutk". Sporočili so še, da je zarota tako rekoč "vojna napoved". ZDA in Južna Koreja se na navedbe iz Pjongjanga niso odzvale.

Kasich: ZDA bi morale odstraniti vodstvo Severne Koreje

Spomnimo, aprila je republikanski guverner in eden vidnejših domnevno zmernejših republikancev, ki se je potegoval za kandidata za predsednika ZDA, John Kasich za BBC dejal, da bi morale ZDA "odstraniti severnokorejsko vodstvo".

Severnokorejske obtožbe so del vse bolj zaostrene retorike med Pjongjangom in Washingtonom zaradi severnokorejskega programa razvoja jedrskega orožja in raketne tehnologije.

B. V.