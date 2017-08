Pjongjang: Načrt napada na Guam bo izdelan do sredine avgusta

Rakete naj bi padle v vodo 30-40 kilometrov stran od otoka

10. avgust 2017 ob 07:35

Pjongjang/Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Koreja je izjavila, da bo načrt za izstrelitev štirih raket srednjega dosega v vode blizu ameriškega tihomorskega otoka Guam predstavila v nekaj dneh.

Besedna vojna med Washingtonom in Pjongjangom se še zaostruje. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je tako poročala, da se tamkajšnje oblasti pripravljajo na izstrelitev štirih raket Hwasong-12, ki naj bi preletele japonske prefekture Šimane, Hirošima in Koiči in pristale v morju, okoli 30 kilometrov stran od Guama. Japonska je v odzivu sporočila, da bo prestregla rakete, če jih bodo res izstrelili.

Severnokorejska vojska trdi, da bo imela celovito akcijo napada na Guam pripravljeno do sredine avgusta, nato pa bo načrt predstavila voditelju Kim Džong Unu, ki ga bo moral odobriti. "Rakete bodo preletele 3.356 kilometrov v 1.065 sekundah in bodo padle v vodo 30-40 kilometrov stran od Guama," je dejal vojaški poveljnik Kim Rak Gjom.

Guam je tihomorski otok, na katerem živi 163.000 ljudi, četrtino ozemlja pa zavzemajo ameriška vojaška oporišča. V njih je nastanjenih 6.000 ameriških vojakov. Po poročanju BBC-ja so tamkajšnji prebivalci prepričani, da gre pri grožnjah le za besedno vojno in da bi bila dejanska izstrelitev raket "samomorilsko dejanje" Severne Koreje.

"S Trumpom dialog ni mogoč"

Pjongjang je tudi zavrnil grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je izjavil, da se bo Severna Koreja "soočila z ognjem in gnevom, kakršnega svet ni videl", če bo še naprej grozila ZDA. Severni Korejci so Trumpove besede označili za "kup nesmislov", za predsednika pa dejali, da mu "primanjkuje razuma". "Odkrit dialog s takšnim moškim, ki mu primanjkuje razuma, je nemogoč. Zanj pride v poštev le uporaba sile," so dejali.

Washington jim ni ostal dolžan. Obrambno ministrstvo je posvarilo, da bi izstrelitev raket pomenila "konec severnokorejskega režima" in da bi bil Pjongjang "surovo poražen" v vsaki vojni proti ZDA in njenim zaveznicam. Znova so režim pozvali, naj ustavi svoj jedrski program, Trump pa je v sredo tvitnil, da je s prvim predsedniškim ukazom naročil posodobitev ameriškega jedrskega orožja, ki je zdaj močnejše kot kdaj koli.

Iz Južne Koreje so sporočili, da v severni sosedi niso zaznali neobičajnih dejavnosti, Kitajska pa je položaj opisala kot "zapleten in občutljiv" in pozvala k umiritvi razmer.

A. P. J.