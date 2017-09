Pjongjang: Preizkus vodikove bombe je bil "popoln uspeh"

Japonska: "Skrajno neopravičljivo dejanje"

3. september 2017 ob 08:30,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 09:03

Seul/Tokio - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severna Koreja je potrdila, da je izvedla jedrski poskus, s katerim je uspešno preizkusila vodikovo bombo.

Kot je poročala severnokorejska državna televizija, je šlo za novo napredno vodikovo bombo, ki jo lahko namestijo na medcelinsko balistično raketo, preizkus pa je bil "popoln uspeh".

Japonska je že pred tem trdila, da je Severna Koreja izvedla nov, šesti jedrski poskus, saj je območje, na katerem severnokorejska vojska običajno izvaja poskuse, stresel potres z močjo 6,3. Osem minut pozneje je sledil še en sunek z magnitudo 4,6.

V obeh primerih je bilo tresenje tal zelo plitvo. Oblasti v Seulu so takoj sklicale zasedanje sveta za nacionalno varnost, o severnokorejski grožnji pa sta se po telefonu pogovarjala ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Šinzo Abe.

"Potem ko je preučila poročila meteorološke agencije in druge informacije, japonska vlada potrjuje, da je Severna Koreja izvedla jedrski poskus," je dejal japonski zunanji minister Taro Kono. Tokio je zaradi dogodka vložil uradni protest pri severnokorejskem veleposlaništvu v Pekingu, Kono pa je dodal, da gre za "skrajno neopravičljivo dejanje".

"Od 10- do 20-krat močnejši poskus kot prejšnji"

Seizmologi so tresenje tal opazili nekaj ur za tem, ko je svet obšla fotografija, na kateri si po poročanju severnokorejske tiskovne agencije voditelj Kim Džong Un ogleduje nov tip vodikove bombe, ki bi jo lahko namestili na raketo dolgega dosega. Potres je bil najmočnejši v pokrajini Kildžu, v kateri je severnokorejsko središče za jedrske poskuse Punggje Ri, južnokorejski strokovnjaki pa so dejali, da je bil zadnji poskus od 10- do 20-krat močnejši kot prejšnji jedrski poskusi Severne Koreje. "Moč je bila tako velika, da lahko z gotovostjo rečemo, da je šlo za poskus z vodikovo bombo," je dejal Kune J. Suh z univerze v Seulu.

Nekaj ur pred tem so severnokorejski mediji poročali, da so njihovi znanstveniki razvili napredno vodikovo bombo, ki jo lahko namestijo na medcelinsko balistično raketo. Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA ima bomba moč več sto kiloton, detonirajo pa jo lahko na visoki višini.

Kitajska je tresenje tal označila za "domnevno eksplozijo".

Skoraj eno leto od zadnjega poskusa

Pjongjang je pred tem zadnji jedrski poskus izvedel septembra leta 2016, ves čas pa zavrača pozive mednarodne skupnosti, naj opusti svoj jedrski program. Poskus lani septembra je povzročil potres z močjo 5,3.

A. P. J.