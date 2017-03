Pjongjang umor Kim Džong Nama pripisuje ZDA in Južni Koreji

Umor Kim Džong Nama povečal meddržavne napetosti

15. marec 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 10:47

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severna Koreja je ZDA in Južni Koreji pripisala odgovornost za umor Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, na malezijskem letališču.

Kot je medijem povedal Kim In Rjong, namestnik severnokorejskega veleposlanika pri ZN-u, je ta primer "posledica nepremišljenih dejanj ameriških in južnokorejskih oblasti".

Kim je v New Yorku dejal, da si prizadevata Washington in Seul očrniti ugled Severne Koreje in uničiti njen družbeni sistem, poroča Al Džazira. Pjongjang je predtem odgovornost za smrt Kim Džong Nama pripisal tudi Maleziji. Južna Koreja pa je krivdo za umor pripisala Severni Koreji.

Kim Džong Nam je bil 13. februarja ubit na mednarodnem letališču v Kuala Lumpurju, z živčnim plinom VX pa naj bi ga ubili Indonezijka in Vietnamka, ki pravita, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini.

Malezijska policija je identificirala sedem Severnih Korejcev, ki jih išče v povezavi z umorom. Med njimi je tudi višji uslužbenec severnokorejskega veleposlaništva v Kuala Lumpurju. Štirje od iskanih ljudi so zapustili Malezijo in naj bi bili v Pjongjangu.

Kim: ZDA proizvajajo VX, zaloge so v Južni Koreji

Kim In Rjong je dejal, da vzrok smrti Kim Džong Nama "še ni bil jasno ugotovljen," dodal pa je, da ZDA in Južna Koreja brez utemeljitve zanjo obtožujeta Severno Korejo. Vprašal je, zakaj človek, ki je uporabil plin VX, smrtonosen tudi v primeru vdihavanja zelo majhnih količin, še vedno živ, človek, zoper katerega ga je uporabil, pa ne.

Kot je dejal, so ZDA ena redkih držav, ki lahko proizvaja plin VX, poleg tega ima zaloge kemičnega orožja v Južni Koreji, ki bi lahko priskrbela omenjeni plin za napad. Namen ZDA je po Kimovih besedah za vsako ceno sprožiti jedrsko vojno zoper Severno Korejo.

Identiteto potrdil DNK

Kot je v sredo pojasnil namestnik malezijskega premierja Ahmad Zahid Hamidi, so Kim Džong Namovo identiteto ugotovili na podlagi vzorca DNK-ja od enega od njegovih otrok, poroča Reuters. Severna Koreja do zdaj ni potrdila identitete Kim Džong Nama, ki je potoval s potnim listom na ime Kim Čol. Nihče od njegovih sorodnikov ni prišel po truplo.

B. V.