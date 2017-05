Playboyeva zajčica z golo fotografijo na sveti gori razburila Maore

To ni prvi tovrstni incident

Na Playboyevo zajčico Jaylene Cook se je usul plaz kritik, potem ko se je na vrhu novozelandskega ognjenika Mount Taranaki, sveti gori Maorov, fotografirala gola. Maori Cookovi očitajo kulturno ignoranco.

"To je, kot da bi šli v baziliko svetega Petra v Vatikanu in tam posneli golo fotografijo," je ogorčen Dennis Ngawhare, predstavnik tamkajšnjega maorskega plemena. "To je svet kraj in nekaj takega je povsem neprimerno."

Fotografija Cookove, novozelandske manekenke, je bila posneta konec tedna, ko se je s partnerjem povzpela na 2.518 metrov visoko goro Taranaki. Golo fotografijo sebe, kako zre v daljavo, je objavila na svojem Instagramu, kjer ima več kot 300.000 sledilcev, in do zdaj prejela 11.400 všečkov. "USPELO NAMA JE!! To je bila DALEČ najtežja stvar, kar sem jih kdaj storila! Tako psihično kot fizično. 2 minuti s parkirišča me je že vse bolelo, potila sem se in bila na tem, da se obrnem. Ampak neverjetno je, kaj lahko dosežeš s spodbudo in podporo svojega partnerja," je zapisala ob fotografiji.

In še: "Ta vzpon me je za vedno spremenil. Dokazala sem, kako daleč se lahko priženem in resnično ponosna sem na svoj dosežek. Ta gora je bila strma, z grobim in razčlenjenim terenom in je preprosto brutalna! Ni treba poudarjati, da tega podviga ne bom nikdar več ponovila."

To upajo tudi Maori. "Ljudje bodo morda rekli, pa saj so samo skale in zemlja, kako ju lahko onečastiš? A nam ognjenik predstavlja starodavno pokopališče prednika plemena in celo na sam ognjenik gledamo kot na svojega prednika," razlaga Ngawhare za BBC. Tradicionalno je celo sam vzpon na vrh neprimeren in ga izvajajo samo ob zelo redkih, slovesnih priložnostih.

Glas so dobili šele nedavno

Ker so Novo Zelandijo kolonizirali Britanci, so imeli Maori pogosto zelo malo besede glede gore, ki jo je pomorščak James Cook poimenoval Mount Egmont. Danes sprejemajo, da si želijo turisti povzpeti na osupljivi ognjenik. "Šele od nedavnega imamo nekaj besede, kaj se dogaja na gori," pojasnjuje Ngawhare. "Ljudi prosimo samo, naj bodo spoštljivi. Ta zadnji primer je samo še en res nadležen primer, ko nekdo očitno spet ni vedel, kako se obnašati tu."

Župan okrožja Stratford Neil Volzke se strinja, da je bilo fotografiranje brez posluha do krajevne kulture. "Ne zdi se mi, da bi bila fotografija sama po sebi žaljiva ali obscena - ni pa je primerno posneti na vrhu Taranakija, ker je to kraj, ki ima za maorsko skupnost izreden pomen," je povedal za BBC.

Ko je fotografija Cookove z všečkov in srčkov prešla na kritike in tudi psovke, se je manekenka branila, češ da se je pred vzponom temeljito poučila in se ji fotografija ni zdela žaljiva. Maori se ne strinjajo. "Tu gre za spopad med zahodnimi predpostavkami ter vrednotami in prepričanju avtohtonih ljudstev," razlaga Ngaware. To sicer ni prvi incident na Taranakiju - pred časom je skupina pohodnikov na vrhu zakurila žar, spet drugi pohodniki za seboj puščajo grafite. "To je kraj, ki bi ga morali v vsakem trenutku obravnavati z največjim spoštovanjem," vztraja Volzke.

Cookova jo bo odnesla samo s kritikami, več težav je imela skupina zahodnih turistov, ki se je leta 2015 povzpela na malezijsko goro Kinabalu in se na vrhu slikala brez hlač. Tamkajšnja skupnost je bila ogorčena in je turiste celo krivila za smrtonosen potres, ki je sledil kmalu za tem. Skupina je lahko Malezijo zapustila šele po nekaj dneh v zaporu in plačilu globe.

