Plaz zasul hotel v osrednji Italiji in zahteval več žrtev

Strah pred novimi plazovi

19. januar 2017 ob 09:32

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po nizu močnih potresnih sunkov se je v osrednji Italiji sprožil snežni plaz, ki je zasul hotel, v katerem je bilo nastanjenih 27 ljudi. Poročajo o več žrtvah in ranjenih.

Do sproženja plazu je prišlo v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji, kjer je bil močno poškodovan smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso. V hotelu je bilo 22 gostov in pet članov osebja. Do zdaj so izpod ruševin rešili dva človeka.

Italijanska tiskovna agencija ANSA navaja besede vodje reševalcev, ki je dejal, da je v hotelu veliko mrtvih.

Reševalci so se lahko do poškodovanega hotela prebili le s smučmi. Na območju sicer že več dni sneži, kar še dodatno otežuje delo reševalcev, oblasti pa se bojijo novih snežnih plazov.

