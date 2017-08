Plenković: Gradnja mostu proti Pelješcu se nadaljuje

Most naj bi koristil tudi BiH-u in EU-ju

31. avgust 2017 ob 14:41

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je na seji vlade poudaril, da se projekt gradnje mostu na polotok Pelješac nadaljuje ter da ima Bosna in Hercegovina zagotovljen nemoten morski prehod.

Most naj bi s cesto povezal skrajni jug Hrvaške s preostalim delom države, ki ju zdaj ločuje ozek pas ozemlja BiH-a. A nekateri politiki v BiH-u poudarjajo, da bi njihova država tako izgubila možnost za dostop do odprtega morja.

"Most bomo zgradili, dialog z BiH-om se bo nadaljeval. O tem smo se pogovarjali tudi na julijski skupni seji vlad Hrvaške in BiH-a v Sarajevu," je povedal Plenković.

Kot je poudaril, Hrvaška izvaja dejavnosti v skladu z mednarodnim pravom, tako da bo most na Pelješac zgrajen na "nesporno hrvaškem ozemlju v notranjih vodah". Obljubil je, da bodo obenem zagotovili nemoten morski promet vsem plovilom iz BiH-a. "Tehnične značilnosti mostu so enake, kot jih je pred več kot desetimi leti predlagal BiH," je dejal.

Po njegovem mnenju gre za projekt, ki je koristen ne samo za Hrvaško, temveč tudi za BiH in Evropsko unijo, ki ga sofinancira.

Odgovor na Osmanovićevo pismo

Plenković je tako odgovoril bošnjaški strani v vrhu BiH-a in ministru za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Adilu Osmanoviću, ki je v torek poslal pismo hrvaškemu ministru za morje, promet in infrastrukturo Olegu Butkoviću ter nekaterim predstavnikom EU-ja, med drugim tudi predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju. V pismu je opozoril, da bo BiH enostransko določil razmejitev na morju s Hrvaško, če Zagreb ne bo ustavil gradnje mostu na polotok Pelješac.

Omenil je pravico BiH-a do stika z odprtim morjem, kot je to določilo arbitražno sodišče v primeru spora o meji na morju med Hrvaško in Slovenijo.

Gradnji nasprotuje le bošnjaški del predsedstva

Osmanovićevo pismo je sledilo izjavam bošnjaškega člana predsedstva BiH-a Bakirja Izetbegovića, ki že dalj časa javno nasprotuje gradnji mostu na Pelješac. Drugi vodilni hrvaški in srbski predstavniki v BiH-u ne nasprotujejo gradnji mostu, ker je povezovanje ozemlja po njihovem legitimna pravica Hrvaške.

