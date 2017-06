Plenković ponavlja: Današnja sodba za Hrvaško ne bo zavezujoča

Hrvaška pripravljena na dialog glede obmejnega spora

29. junij 2017 ob 11:54

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški premier Andrej Plenković se je na začetku današnjega zasedanja hrvaške vlade dotaknil arbitraže. Ponovil je, da odločitev v Haagu ne bo na noben način zavezujoča za Hrvaško.

"Hrvaško stališče je čvrsto, jasno in nespremenjeno," je v nagovoru dejal Plenković in dodal, da je proces nepovratno kontaminiran in kompromitiran zaradi očitne slovenske povezanosti s sodiščem oziroma vplivanja nanj.

"Hrvaška spoštuje mednarodno pravo, sodbe in arbitražo, vendar ne priznava procesov, v katerih ni osnovnih predpogojev za korektno vodenje teh postopkov," je dodal hrvaški premier in dodal: "Ne glede na to, kakšna bo današnja sodba, na noben način ne bo zavezujoča za Hrvaško."

Spomnil je na odločitev hrvaške vlade, da danes ne bodo sprejeli tiskane verzije sodbe o meji s Slovenijo, ki jo namerava v Haagu posredovati arbitražno sodišče. "V skladu s tem bo tudi naše celotno ravnanje po objavi sodbe," dodaja.

Ponovil je, da se bo Hrvaška trudila za dialog glede reševanja obmejnega spora s Slovenijo, ki je "prijateljska in sosednja država, zaveznica v zvezi Nato in partnerka v Evropski uniji", poroča HRT.

"Naše stališče obrambe državnih interesov Republike Hrvaške je povsem jasno in nespremenjeno. Ozemlje in državna meja sta vprašanji državnega interesa par excellence," je Plenković sklenil svoj nagovor.

Štromar: Ne bo incidentov s slovenske strani

Podpredsednik hrvaške vlade ter minister za gradbeništvo in prostorsko ureditev Predrag Štromar (HNS) je pred začetkom vladne seje novinarjem dejal, da ne bo incidentov s slovenske strani.

"Imamo stabilno vlado, da bomo lahko reševali vse probleme, ki bi se sčasoma pojavili," je povedal Štromar.

Po neuradnih informacijah bo hrvaška vlada po današnjem branju sodbe v Haagu, ki se bo predvidoma končalo okoli 16. ure, objavila samo sporočilo za javnost.

