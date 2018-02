Po 16 letih vojne Afganistan talibanom ponuja "brezpogojno" spravo

Talibani kot priznana politična stranka?

28. februar 2018 ob 18:10

Kabul - MMC RTV SLO

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je po 16 letih vojne talibanom ponudil mirovna pogajanja "brez predpogojev". Gani predlaga vrsto ukrepov, vključno s prekinitvijo ognja in izmenjavo zapornikov.

Predsednik je omenil celo možnost, da bi talibane umaknili z mednarodnih črnih seznamov in bi bili na neki točki lahko celo priznani kot legitimna politična skupina z lastnim uradom.

V zameno bi talibani morali priznati afganistansko vlado in spoštovati vladavino prava.

"Cilj je, da se talibane, kot organizacijo, pritegne k mirovnim pogajanjem," je Gani povedal na tiskovni konferenci delegatom iz 25 držav in organizatorjem, vpletenim v t. i. kabulski proces. "Morali bi se dogovoriti o premirju, talibane bi morali priznati kot politično stranko in začeti proces grajenja medsebojnega zaupanja. Zdaj je odločitev v vaših rokah - sprejmite mir in pripeljimo stabilnost v to državo."

Iz preteklih ponudb ni bilo nič

V preteklosti ponudbe mirovnih pogovorov niso ustavile napadov talibanov, ki se na zadnji predlog še niso odzvali. Njihov predstavnik je za BBC povedal, da še čakajo na odziv vodstva.

V ponedeljek so talibani sicer sporočili, da so pripravljeni na neposredne pogovore z ZDA, da bi našli "mirno rešitev" konflikta, pogajanj z vlado v Kabulu pa niso omenili.

V preteklosti so talibani kategorično zavračali pogovore z afganistansko vlado, kar so sicer od njih zahtevale tudi ZDA.

K. S.