Po 18 letih linija Beograd-Mitrovica; Priština: "Ustavite nezakoniti vlak"

Policija na več postajah vlaka

14. januar 2017 ob 19:04

Beograd - MMC RTV SLO

Iz Beograda je zjutraj prvič po 18 letih odpeljal vlak proti Kosovski Mitrovici, kjer živi pretežno srbsko prebivalstvo. Vlak v srbskih nacionalnih barvah je polepljen z napisom Kosovo je Srbija, v notranjosti pa so obešene slike pravoslavnih ikon, ki se nahajajo na Kosovu.

Srbski minister za kosovske zadeve Marko Đurić je dejal, da bo vlak izboljšal povezavo pretežno srbskega prebivalstva na severu Kosova z osrednjim delom Srbije. "Kdo ima pravico pozivati h kršenju temeljne pravice - pravice do svobode gibanja," je še retorično vprašal Đurić pred odhodom vlaka z glavne železniške postaje v Beogradu, ki je ob tem, še povedal, da gre za prvi vlak, opremljen z internetno povezavo in da gre za neke vrste "pomično razstavo".

"Hvala vsem, ki ste se zbrali. Primarna vloga tega vlaka je, da poveže ljudi! Naša želja je, da bi bilo na njem iz dneva v dan več potnikov, kot tudi študentov iz Kosovske Mitrovice, ki jim bo ta vlak prišel prav," je dejal.

Provakcija Srbije?

Priština v srbski potezi vidi provokacijo suverenosti Kosova, saj gre po njenem mnenju za nezakonito železniško povezavo in nezakonit vlak. "Srbija želi z njo destabilizirati Kosovo," pravi Edita Tahiri, ki vodi ekipo kosovskih pogajalcev z Beogradom. Đurić je na zahtevo Tahirijeve, da se vlak nemudoma ustavi, odgovoril, da ne gre za novo linijo, ampak podaljšek že obstoječe od Kraljeva do Mitrovice in da v političnem smislu ne gre za nikakršno novost.

Kosovske oblasti s predsednikom Hashimom Thacijem na čelu so pozvale Evropsko unijo, naj z zakonskimi ukrepi "ustavi nezakonit vlak", saj nimajo pravega nadzora nad severom države, kjer živijo pretežno Srbi. Thaci meni, da gre pri vlaku za "nesprejemljivo nacionalistično obeležje, ki je v nasprotju s kosovsko ustavo".

Grožnje z bombo

Zbrane na peronu je sicer nagovoril tudi srbski umetnik Andrej Vasiljević, ki je poslikal notranjost vlaka, in dejal, da upa, da bo vlak postal vlak prijateljstva. Na novinarsko vprašanje, ali ne bo nekomu, ki ni pravoslavne vere, na vlaku neprijetno, pa je Đurić pojasnil, da gre pri ikonah za Unescovo kulturno dediščino. "Vlak za Prištino nikakor ne more biti provokacija, glede na to, da je okrašen s svetovno kulturno dediščino," je dejal.

Vožnjo vlaka je sicer na več postajah spremljala policija, na postaji v Donjem Jarinju je vlak pričakalo kar 50 pripadnikov kosovske policije. Ta je tudi potrdila, da so posebne enote za deminiranje nadzirale progo na severu Kosova potem, ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek neznanih oseb, kako domnevno podstavljajo eksploziv na tire z grožnjo, da je namenjen vlaku Beograd-Kosovska Mitrovica.

Današnja vožnja, ki je trajala polnih deset ur, je bila sicer promocijska, poskusna linija pa naj bi bila vzpostavljena med 20. januarjem in 26. februarjem, po tem datumu pa se bodo odločili, ali bo linija postala redna, poroča Blic.

K. S.