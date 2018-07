Po 64 letih le identificirali smučarja, ki je izginil v Italiji

Zgodba zaokrožila po družabnih omrežjih

30. julij 2018 ob 12:00

Torino - MMC RTV SLO

Italijanskim strokovnjakom je po 64 letih uspelo identificirati francoskega smučarja, ki je izginil v Italiji, potem, ko je njegova zgodba zaokrožila po družabnih omrežjih.

Leta 2005 so v italijanski pokrajini Aosta, na višini 3.000 mestrov v Alpah blizu švicarske meje našli človeške ostanke, smučarsko opremo in očala.

A preiskovalcem žrtve ni uspelo identificirati, čeprav so nekaj namigov imeli - oblačila pokojnika so imela izvezene njegove začetnice, lesene smuči pa so si v tistem času lahko privoščili le premožnejši sloji.

Najdlje, kar so preiskovalci prišli pri svojih ugotovitvah, je bilo, da je posmrtni ostanki pripadajo moškemu, visokemu okoli 1,75 metra in staremu okoli 30 let.

Umrl naj bi najverjetneje pomladi, je povedala Marinella Laporta, preiskovalka pri forenzični policijski enoti v Torinu.

Poziv uporabnikom

Prejšnji mesec so ugotovitve tožilstva iz Aoste objavili na Facebooku s pozivom bralcem, naj podatke delijo, še posebej v Franciji in Švici.

Zgodbo so med drugim povzeli tudi francoski mediji in tako je družina iz Francije prepoznala očala, ki so pripadala njihovemu sorodniku, Henriju Le Masnu.

Emma Nassem je zgodbo slišala na lokalnem radiu in takoj pomislila, ali bi lahko šlo za njenega strica, ki je izginil leta 1954 med smuko v neurju blizu Matterhorna pri švicarski meji.

Brat pisal policiji

Javil se je tudi Le Masnov mlajši brat Roger, danes star 94 let. "Sem brat Henrija Le Masna ... ki je najverjetneje smučar, ki je izginil pred 64 leti. Bil je samski in precej samostojen. Delal je na finančnem ministrstvu v Parizu," je zapisal Roger Le Masne v e-pismu policiji.

Italijanska policija je sporočila, da jim je družina posredovala fotografijo Le Masna z očali, ki so se ujemali s tistimi, ki so jih našli pri posmrtnih ostankih.

Da gre res za pogrešanega Francoza, pa je potrdila tudi DNK-analiza.

Tutto era iniziato nel 2005, con il ritrovamento dei resti di uno sciatore sul Cervino.

Pochi oggetti intorno al corpo facevano supporre che la persona, un uomo, avesse perso la vita durante una discesa con gli sci https://t.co/adehCmuSre — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 29, 2018

K. S.