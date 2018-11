Po akciji policije EU poziva k umiritvi razmer na Kosovu

Srbsko vodstvo na izrednih sestankih

23. november 2018 ob 10:34,

zadnji poseg: 23. november 2018 ob 22:02

Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO

Številni evropski politiki pozivajo k umiritvi strasti na Kosovu, saj da je to v interesu celotne regije. Rusija je aretacijo Srbov označila za provokacijo Prištine s ciljem pregnati Srbe s Kosova.

"Ponudil sem pomoč v prizadevanjih za hitre in praktične rešitve za različna trgovinska vprašanja," je dejal Evropski komisar za širitev Johannes Hahn. Avstrijski kancler Sebastian Kurz, čigar država trenutno predseduje Svetu EU-ja, pa je izrazil obžalovanje zaradi zvišanja carin na izdelke iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. "Ovire moramo odstranjevati, namesto da si izmišljujemo vedno nove," je tvitnil.

Rusko zunanje ministrstvo se je medtem odzvalo na današnjo akcijo posebnih enot kosovske policije v severnem delu Mitrovice v okviru preiskave umora zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, ko so aretirale štiri ljudi. Pri tem je bilo kritično do EU-ja in ZDA, češ da bodisi ne zmorejo obrzdati svojih varovancev bodisi odobravajo njihovo agresivno vedenje.

Provokacija Prištine

Rusko zunanje ministrstvo v sporočilu, objavljenem na strani ruskega veleposlaništva v Beogradu, še ocenjuje, da je pomembno, da se oblasti v Beogradu obnašajo odgovorno in si prizadevajo za zmanjšanje napetosti. Aretacije Srbov pa so označili za provokacijo Prištine s ciljem pregnati Srbe s Kosova.

Kosovska policija je današnjo racijo izvedla na štirih lokacijah v Mitrovici. Poleg policista Dragiša Markovića, ki je sodeloval pri preiskavi umora, so priprli tudi policista Nedeljka Spasojevića ter Sašo Ćurčića in Marka Rošića. Tri od teh so prijeli zaradi povezav z umorom, enega pa zaradi oviranja policije pri opravljanju dolžnosti. S kosovskega tožilstva so medtem sporočili, da še vedno iščejo namestnika župana Mitrovice Milana Radojčića, podpredsednika glavne stranke kosovskih Srbov Srbske liste.

Racijo so sicer izvedli na podlagi ocene, da obstajajo realne možnosti, da bi na teh lokacijah našli "pomembne dokaze" o Ivanovićevem umoru. Policija je sporočila, da je našla dokaze, poleg tega pa so po poročanju kosovskih medijev našli tudi določeno količino orožja. Župan severnega, pretežno srbskega dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić je dejal, da so policisti aretirane med aretacijo tudi pretepli. Po akciji kosovske policije se je srbska vlada sestala na izredni seji, predsednik države Aleksandar Vučić pa se sestaja z vodstvi vojske in policije.

Uboj znanega politika

Spomnimo, neznani napadalec oziroma napadalci so sredi januarja v Kosovski Mitrovici ubili 64-letnega Oliverja Ivanovića, enega najbolj znanih srbskih politikov na Kosovu. Bil je tudi odkrito kritičen do politike Beograda do Kosova.

Carine razburile Srbijo

B92.net še poroča, da so odnosi med Prištino in Beogradom dodatno zaostreni, odkar Kosovu 20. novembra še tretjič ni uspelo postati član Interpola. Dan po zanj neuspešnem glasovanju v Dubaju se je tako Priština odločila povišati carine na uvoz izdelkov iz Srbije in Bosne in Hercegovine na kar 100 odstotkov.

Srbsko blago na Kosovo ne prihaja več, tovornjaki pa se vračajo z mejnih oziroma administrativnih prehodov. Srbski portal blic.rs poroča, da se bodo opoldne v Kosovski Mitrovici, Gračanici in Štrpcu odvili enourni protesti zaradi uvedbe visokih carin.

