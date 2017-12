Po ameriški kritiki Irana Teheran odgovarja: ZDA preusmerjajo pozornost

Jemen se sooča s hudo humanitarno krizo

15. december 2017 ob 16:05

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je ameriška veleposlanica ZDA v ZN-u Nikki Haley Iran obtožila dobavljanja orožja hutijevskim upornikom v Jemnu, je Teheran odvrnil, da skušajo ZDA preusmeriti pozornost z lastne odgovornosti za krvavo jemensko vojno.

Nikki Haley je dejala, da je bila raketa, ki so jo uporniki iz Jemna 4. novembra izstrelili proti Savdski Arabiji, izdelana v Iranu. Pred kamerami je pokazala domnevne ostanke omenjene rakete in zatrdila, da gre za dokaz, da je Iran prekršil resolucije Varnostnega sveta ZN-a glede svojega raketnega programa. Poudarila je, da svet iranskemu režimu preprosto ne sme več dovoliti nezakonitega delovanja. "Mednarodna mir in sigurnost sta odvisna od našega skupnega delovanja zoper iransko agresijo," je dejala. Iran sicer zanika oboroževanje upornikov, poroča BBC.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v odzivu dejal, da "nobena količina alternativnih dejstev ali alternativnih dokazov ne prikrije sokrivde ZDA v vojni." Iranski minister je dodal: "Medtem ko Iran že od prvega dneva poziva k prekinitvi ognja, pomoči in dialogu v Jemnu, ZDA prodajajo orožje, ki njihovim zaveznikom omogoča, da ubijajo civiliste in vsiljujejo lakoto."

Iransko zunanje ministrstvo je že prej sporočilo, da je bila novembrska izstrelitev rakete "neodvisno dejanje" upornikov kot odgovor na "agresijo" koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, poroča BBC.

Poročilo generalnega sekretarja ZN-a Antonia Guterresa je ugotovilo, da ostanki rakete, izstreljene proti Riadu, in druge, sestreljene julija blizu Meke, kažejo na skupen izvor. A poročilo ne potrjuje dokončno, da je raketa iranskega izvora.

Riad s podporo Washingtona in Londona napada Jemen

Savdska Arabija, ki je od marca 2015 ob podpori ZDA in Velike Britanije na čelu mednarodnega vojaškega posredovanja v Jemnu, je medtem zaradi domnevne dobave rakete upornikom že zahtevala takojšnje ukrepanje proti Iranu, njenemu sovražniku številka ena v regiji, še poroča AFP.

Koalicija pod vodstvom Riada je po omenjeni izstrelitvi rakete uvedla popolno blokado vseh pristanišč v Jemnu, ki so v rokah upornikov. Po obupanih pozivih ZN-a, da blokada še zaostruje že tako najhujšo humanitarno krizo na svetu, je to blokado sicer omilila.

Od začetka vojaškega posredovanja pod vodstvom Savdske Arabije je bilo v Jemnu po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ubitih več kot 8.750 ljudi, večinoma civilistov, 50.000 pa jih je ranjenih. Kakih 8,4 milijona ljudi je medtem "le korak stran od lakote", opozarjajo ZN. 20,7 milijona ljudi v državi potrebuje humanitarno pomoč. V Jemnu je izbruhnila tudi kolera, ki naj bi od aprila zahtevala 2.219 smrtnih žrtev.

B. V.