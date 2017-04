Po brodolomu pred obalo Libije pogrešajo sto prebežnikov

Nevarna pot v dotrajanih in prenatrpanih čolnih

13. april 2017 ob 17:22

Tripolis - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Pred obalo Libije v bližini prestolnice Tripolis je potonil čoln s prebežniki. Libijska obalna straža je rešila 23 ljudi, medtem ko jih skoraj sto pogrešajo.

Kot je povedal tiskovni predstavnik libijske obalne straže Ajub Kasem, je plovilo s prebežniki potonilo pri Gargarešu, zahodnem predmestju Tripolisa. Preživeli v brodolomu so dejali, da je bilo na čolnu skoraj 120 ljudi, ki naj bi prihajali iz različnih afriških držav. Kasem je pojasnil, da so med pogrešanimi tudi otroci in ženske, iskalno akcijo pa ovira slabo vreme.

Od padca režima Muamerja Gadafija pred več kot petimi leti je Libija glavna izhodna točka za prebežnike iz afriških in bližnjevzhodnih držav, ki želijo prek Sredozemskega morja priti do Evrope. Pot je nevarna, saj pogosto plujejo na dotrajanih in prenatrpanih čolnih, zato mnogi ne dosežejo Evrope.

Po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos umrlo najmanj 590 prebežnikov, ki so proti Evropi odpluli z libijske obale. Po podatkih Visokega komisariata ZN-a za begunce (UNHCR) je iz Libije v Italijo v prvih treh mesecih leta 2017 prišlo več kot 24.000 prebežnikov, kar je 6.000 ljudi več kot v enakem obdobju lani.

Za večino plovil je prvi cilj italijanski otok Lampedusa, ki je od libijske obale oddaljen okoli 300 kilometrov.

G. V.