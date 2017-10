Po delnih izidih kaže na zmago ljudske stranke Sebastiana Kurza

Svobodnjaki in socialdemokrati tesno skupaj

15. oktober 2017 ob 13:35,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 20:45

Dunaj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po delnih neuradnih izidih je avstrijske parlamentarne volitve dobila ljudska stranka (ÖVP) Sebastiana Kurza z 31,7-odstotno podporo. Sledijo socialdemokrati dozdajšnjega kanclerja Christiana Kerna s 26,9 odstotka, svobodnjaki Christiana Stracheja s 26 odstotki glasov so na tretjem mestu.

Delni izidi uvrstitev v parlament napovedujejo še stranki Neos s 5,1 odstotka ter listi Pilz s 4,3 odstotka glasov. Stranka Zelenih bi po delnih izidih ostala brez uvrstitve v parlament, saj je za to potrebno doseči mejo štirih odstotkov, poroča ORF.

Dokončno pa bodo volitve potrdili v četrtek, ko bodo prešteli še 890.000 poštnih glasovnic.

Kurz: Priložnost za resnično spremembo

Kurz, ki se mu po vzporednih volitvah nasmiha kanclerski položaj, je dejal, da je rezultat volitev priložnost za resnično spremembo. Pred svojimi privrženci je zatrdil, da bo delal s polno močjo ter da želi v državi uvesti nov slog in novo kulturo. Naloga ÖVP je, da v sodelovanju z drugimi državo pozitivno spremeni, je dejal in dodal, da so mu volivci naložili veliko odgovornost. "To odgovornost sprejemam z veliko ponižnostjo," je dejal.

Voditelji molčečni glede koalicije

"Seveda si želim vzpostaviti stabilno vlado. Če to ne bo mogoče, so na voljo tudi druge možnosti," je glede koalicije za ORF povedal Kurz. Dodal je, da se namerava pogovoriti z vsemi parlamentarnimi strankami, vendar bo najprej počakal na preštetje poštnih glasov, ki se prične v ponedeljek.

Vodja socialdemokratov Kern ni želel povedati, ali se stranka seli v opozicijo ali želi sodelovati v vladi. Je pa potrdil, da kljub porazu na volitvah namerava ostati na čelu stranke.

Mandat za sestavo vlade bo zmagovalcu volitev sicer podelil predsednik republike Alexander Van der Bellen. Ta je v prvi izjavi dejal, da je treba počakati na končne izide, ki bodo po napovedih znani v četrtek, in če se bo potrdila zmaga ljudske stranke, bo mandat za sestavo vlade podelil Kurzu, s čimer bi ta postal najmlajši evropski državni voditelj.

Upokojenec v Hartbergu poskusil zažgati volišče

Avstrijska tiskovna agencija APA poroča o incidentu, v katerem je 77-letni upokojenec v mestu Hartberg na avstrijskem Štajerskem pred voliščem razlil gorivo in ga poskušal zažgati. Namero so mu preprečili mimoidoči. 77-letnik je nato predsedniku tamkajšnje volilne komisije grozil z nožem. Policija je moškega že prijela in preiskuje podrobnosti dejanja.

Politiki pozvali h glasovanju

Dozdajšnji kancler Kern je po oddaji glasu na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook pozval k udeležbi na volitvah. "Zelo pomembno je, da greste na volišča in odločite, kaj se bo zgodilo z državo, saj bo v nasprotnem primeru nekdo drug odločil namesto vas," je dejal premier.



H glasovanju sta pozvala tudi Kurz in predsednik Van der Bellen, ki zatrjuje, da zanj volilna pravica ni luksuz, temveč obveza. Pojasnil je, da bo v torek aktualna vlada v skladu z zakonom ponudila svoj odstop, nato pa jo bo prosil, naj naloge opravlja do imenovanja nove. Predsednik verjame, da bo Avstrija dobila proevropsko vlado, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Razpad koalicije privedel do predčasnih volitev

Redne volitve bi morale biti jeseni prihodnje leto, a je razpad velike koalicije med Kernovimi socialdemokrati (SPÖ) in ÖVP-jem privedel do predčasnih volitev.

