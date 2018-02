Po dogovoru Damaska in Kurdov Ankara svari: Nihče nas ne more ustaviti

19. februar 2018 ob 14:44

Ankara,Damask - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so kurdske sile na severu Sirije sklenile dogovor s sirsko vlado, da bi ustavili turško ofenzivo, Ankara pravi, da je dogovor ne moti, če ta pomeni, da bo vlada pregnala "kurdske skrajneže", sicer turške vojske nihče ne more ustaviti.

Kot se je izvedelo iz več kurdskih virov, naj bi Kurdi na severozahodu Sirije, proti katerim je Turčija konec januarja sprožila obsežno vojaško operacijo z imenom Oljčna vejica, sklenili dogovor z vlado v Damasku, v skladu s katerim bo ta na območje poslala sirsko vojsko, da bi ustavili turško ofenzivo. Sirska vlada dogovora sicer še ni potrdila, so pa sirski mediji poročali, da naj bi provladne sile na območje prišle v nekaj dneh.

Turčija, ki kurdske sile v Siriji, ki se borijo proti t. i. Islamski državi, označuje za teroriste, je 20. januarja na svojih mejah v sirski pokrajini Afrin sprožila vojaško operacijo. Sirske vojske na tem območju ni, saj se je z večinsko kurdskega severa umaknila leta 2012, s tem pa odprla pot za vzpostavitev kurdske avtonomije, ki ji Turčija nasprotuje.

Sirska tiskovna agencija Sana je medtem poročala, da bodo "narodne enote v Afrin prispele v nekaj urah, da bi podprle prebivalce v boju proti napadom turškega režima". O sestavi teh "narodnih enot" ne poroča, niti ne omenja sirske vojske. Po navedbah nemške tiskovne agencije DPA naj bi provladne enote v pokrajino prišle iz sosednjih krajev, ki so pod nadzorom sirske vojske.

Če bo dogovor med Kurdi in Damaskom o napotitvi vladnih sil v Afrin uradno potrjen, bi to pomenilo, da bi se turška vojska lahko na območju spopadla tudi s sirsko vojsko oziroma provladnimi silami.

Ankara svari

Na poročanja o dogovoru se je odzval turški zunanji minister Mevlut Cavusolgu, ki je dejal, da Ankare ne moti, če bo sirska vlada svoje enote premaknila v Afrin, da bi ga "očistila kurdskih skrajnežev". Če pa namerava zaščititi tamkajšnjo kurdsko milico YPG (Ljudske zaščitne enote), "potem Turčije in turške vojske ne more nihče ustaviti", je dejal v Amanu v Jordaniji. Dodal je, da to velja za "Afrin, Manbidž in območje vzhodno od Evfrata".

Francoska tiskovna agencija AFP je pri virih lokalnih oblasti izvedela, da na vojaški ravni potekajo pogajanja o morebitni vrnitvi vladi v Damasku naklonjenih sil v Afrin.

Da je bil dogovor dosežen, je za agencijo Reuters potrdil tudi visoki kurdski predstavnik Badran Džia Kurd. Povedal je tudi, da bi sirska vojska na območje Afrina lahko prišla v nekaj dneh, namestila pa bi se na nekaj obmejnih položajih.

O dogovoru sta poročali tako medijska skupina iraških Kurdov Rudav kot tudi tiskovna agencija, ki podpira sirske kurdske sile.

