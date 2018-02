Po dogovoru o koaliciji naj bi vodstvo SPD-ja zamenjalo Schulza

Angela Merkel branila koalicijski dogovor

13. februar 2018 ob 07:11

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po uspešnem končanju koalicijskih pogajanj prihaja do trenj znotraj CDU-ja in SPD-ja. Vodstvo socialnih demokratov naj bi na čelu stranke zamenjalo Martina Schulza.

Za Radio Slovenija je Polona Fijavž poročala, da je po uspešnem končanju koalicijskih pogovorov v obeh največjih nemških strankah izbruhnilo nezadovoljstvo. V nedeljo zvečer je tako voditeljica CDU-ja in kanclerka Angela Merkel v televizijskem pogovoru branila odločitve, da njena stranka ne bo vodila nobenega od ključnih ministrstev.

Medtem pa naj bi Schulza, potem ko se je v petek odpovedal vodenju zunanjega ministrstva, vodstvo stranke zamenjalo. Če se bo to zgodilo danes, kot napovedujejo nekateri nemški mediji, bo zvezna politična kariera Martina Schulza trajala natanko 379 dni. Potem bo od njegovih želja po kanclerskem položaju in nato vodenju zunanjega ministrstva ostal le še poslanski sedež v nemškem parlamentu.

Znana Schulzeva naslednica

Hitro zamenjavo na čelu naj bi podpiralo celotno vodstvo stranke, čeprav tega uradno ni potrdil nihče od članov. Tudi naslednica je znana. Gre za Andreo Nahles, nekdanjo zelo uspešno ministrico za delo v prejšnji veliki koaliciji. Nahlesova bi bila prva ženska na čelu SPD-ja.

Peter Matuschek iz agencije Forsa, ki je preverila mnenja med volivci in člani stranke, je dejal, da razmere v stranki dojemajo kot kaotične. Schulz in Andrea Nahles naj bi v prihodnjih tednih skupaj prepričevala člane stranke, da do 2. marca podprejo veliko koalicijo, v kateri je Schulz v dolgotrajnih in neprijetnih pogajanjih stranki zagotovil ključno finančno ministrstvo, poleg tega pa še zunanje, vsega skupaj šest, prav toliko kot zmagovalka volitev Krščansko-demokratska unija.

Zaradi tega je veliko nezadovoljstva tudi znotraj CDU-ja. Voditeljica stranke Angela Merkel je v pogovoru na nemški televiziji volivcem in članom stranke pojasnila, da je izguba finančnega ministrstva boleča, a da drugače ni šlo, ker so bile take zahteve SPD-ja za sestavo stabilne vlade, alternativa pa so bile le nove volitve.

B. V.