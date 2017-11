Po dveh letih konec izrednih razmer v Franciji

Nova protiteroristična zakonodaja ima podporo javnosti

1. november 2017 ob 09:41

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Franciji so prenehale veljati izredne razmere, ki so jih uvedli po terorističnih napadih novembra 2015 v Parizu.

Izredne razmere je zamenjala nova protiteroristična zakonodaja, ki jo je v ponedeljek podpisal francoski predsednik Emmanuel Macron in je začela veljati z današnjim dnem.

Kot je ob podpisu v Elizejski palači zagotovil Macron, izredne razmere ne bodo več potrebne, ker bodo z novo zakonodajo v celoti zagotovili varnost državljanov.

Zakon je sicer začel veljati že v torek, vendar so v Elizejski palači pojasnili, da ga bodo začeli uporabljati danes, ko se iztečejo izredne razmere.

V novi protiteroristični zakonodaji so vključeni nekateri sporni ukrepi, ki zdaj veljajo v okviru izrednih razmer.

Čeprav so najprej predvidevali, da bodo izredne razmere le začasne, so jih nato podaljšali kar šestkrat in so bile v veljavi dve leti.

Široka podpora javnosti

Na novo zakonodajo letijo kritike, da spodkopava državljanske svoboščine na račun policijskih pooblastil, ima pa široko podporo javnosti, ki so jo pretresli številni teroristični napadi v državi.

V skladu z novo zakonodajo bodo imeli pristojni organi pravico, da priprejo ljudi, izvedejo preiskavo domovanja in prepovedo javna zborovanja brez predhodne odobritve sodišča.

Izredne razmere so uvedli po napadu pripadnikov Islamske države novembra 2015 na bare, stadion in koncertno dvorano v Parizu. Ubitih je bilo 130 ljudi. Kasneje je sledil še napad s tovornjakom v Nici, v katerem je julija 2016 umrlo 86 ljudi, in niz manjših napadov, katerih tarče so bile večinoma varnostne sile.

Teroristični napadi v Franciji so od januarja 2015 zahtevali skupno 241 smrtnih žrtev. Po navedbah francoskega notranjega ministra Gerarda Collomba so letos v državi preprečili 12 napadov.

G. V.