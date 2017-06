Po Evropi prijeli šest domnevnih članov IS-a

Aretiranci osumljeni novačenja mladih muslimanov v Evropi

28. junij 2017 ob 13:21

Palma de Mallorca, Birmingham, Dortmund - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Španiji, Nemčiji in Veliki Britaniji so aretirali šest ljudi, ki so osumljeni novačenja in radikalizacije novih članov džihadistične skupine Islamska država, je sporočilo špansko notranje ministrstvo.

Španska policija je štiri osumljence aretirala v Palmi de Mallorci, po enega domnevnega člana IS-a so britanski oziroma nemški policisti prijeli v Veliki Britaniji in Nemčiji.

Do aretacij je prišlo ob sodelovanje z agencijami Evropske unije za izmenjavo informacij Europol, Eurojust in Sirene, je sporočilo ministrstvo.

Aretirani so snemali in širili videoposnetke z nasilno vsebino in organizirali skrivne tedenske sestanke, na katerih so novačili mlade, ki so jih nato pošiljali na vojna območja na Bližnjem vzhodu.

Policijska preiskava se je začela leta 2015, ko je policija odkrila spletno stran z videoposnetki novačenja mladih muslimanov, živečih v Španiji, in njihove poti v Siriji.

Avtor videoposnetkov salafistični pridigar

V Veliki Britaniji, ki so jo letos pretresli številni napadi, je policija v Birminghamu aretirala 44-letnega moškega, sicer salafističnega pridigarja, domnevnega vodjo teroristične celice in avtorja videoposnetkov, ki je pred kratkim odpotoval na Mallorco, kjer se je srečal s štirimi prijetimi Španci.

V Nemčiji so v Dortmundu aretirali 28-letnega Španca, ki je nastopal v videoposnetkih teroristične celice. O njegovi izročitvi Španiji bo sodišče še odločilo.

Odkar je Španija junija 2015 dvignila varnostno stopnjo, je policija v državi prijela 178 ljudi ljudi, obtoženih povezav z islamskimi militanti.

J. R.