Po grožnji z bombo v Pragi pristalo letalo, ki je bilo na poti v Varšavo

Na letalu je bilo 160 potnikov

30. december 2016 ob 23:16

Praga - MMC RTV SLO/Reuters

Češka policija je prijela poljskega državljana, potem ko je letalo na poti iz Španije v Varšavo zasilno pristalo v Pragi zaradi grožnje z bombo.

Letalo so po zasilnem pristanku zapeljali proč od glavnih letaliških terminalov, medtem pa je policija preiskovala incident. Češki notranji minister Milan Chovanec v pogovoru za češko televizijo ni potrdil, ali je bilo na letalu eksplozivno telo ali ne, je pa kasneje na svojem Twitterju objavil: "Ne kaže na teroristični napad" in "Razmere so pod nadzorom".

Tiskovni predstavnik češke agencije za zračni promet je pojasnil, da so piloti boeinga 737 poljske letalske družbe Enter Air zaprosili za zasilni pristanek zaradi grožnje.

Na letalu je bilo 160 potnikov, večina med njimi Poljakov. Vse so evakuirali, nihče ni poškodovan.

K. T.