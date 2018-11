Po incidentu pri Krimu: Porošenko predlaga uvedbo vojnih razmer

Izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov

26. november 2018 ob 07:39

Kijev/Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Potem ko je Rusija v bližini polotoka Krim zavzela tri ukrajinske ladje, so protestniki pred ruskim veleposlaništvom v Kijevu zažgali ruski avtomobil, ukrajinski parlament pa bo razpravljal o razglasitvi vojnih razmer v državi.

Dva nedeljska incidenta v bližini polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, sta povzročila veliko napetosti in hude krvi. Najprej je ladja ruske obalne straže trčila v ukrajinski vlačilec, nato pa so ruski specialci streljali in zasegli tri ukrajinske ladje – vlačilec in še dve manjši vojaški ladji. Rusija je potrdila uporabo strelnega orožja. Po trditvah Moskve so bili poškodovani trije ukrajinski mornarji, po trditvah Kijeva pa je ranjenih šest ljudi.

Plovila obeh držav imajo prost prehod

Incident se je zgodil, ko so bile ukrajinske ladje na poti skozi Kerški preliv, ki povezuje Črno in Azovsko morje. Po pogodbi iz leta 2003 imajo plovila obeh držav v Azovskem morju pravico do svobodne plovbe, a Rusija je v zadnjem času začela nadzorovati ladje, ki prihajajo v ukrajinska pristanišča ali iz njih odhajajo.

"Neizzvana in nora" dejanja

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je po nujni seji sveta za nacionalno varnost, na kateri so razpravljali o incidentu, pozval parlament, naj danes glasuje o uvedbi vojnega stanja v državi za 60 dni, "kar pa ne pomeni napovedi vojne, saj se ne želijo boriti z nikomer", je pojasnil. Ruska dejanja je označil za "neizzvana in nora", ukrajinska vojska pa je dobila navodila za polno bojno pripravljenost.

V Kijevu protesti

V Kijevu pa se je v nedeljo zvečer zbralo okoli 150 protestnikov, ki so v stavbo ruskega veleposlaništva metali bakle in zažgali najmanj en diplomatski avtomobil. "Zelo jezni smo. Že dolgo nazaj bi morali prekiniti vse diplomatske odnose z Rusijo," je za BBC dejal eden izmed protestnikov.

Nekateri ruski strokovnjaki sicer menijo, da za incidentom stoji Porošenko, ki začenja kampanjo za vnovični mandat pred marčevskimi predsedniškimi volitvami.

Zaradi nevarnega stopnjevanja napetosti med Moskvo in Kijevom se bo na izredni seji sestal Varnostni Svet Združenih narodov.

A. P. J.