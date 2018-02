Po incidentu: Ruska letala v Siriji morajo leteti najmanj 5000 metrov visoko

Pilota so po pristanku uporniki ustrelili

5. februar 2018 ob 12:14

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po sobotni sestrelitvi ruskega vojaškega letala je rusko obrambno ministrstvo vsem pilotom ukazalo, da morajo v sirskem zračnem prostoru leteti višje, da bi se izognili podobnim incidentom.

V soboto so sirski uporniki v pokrajini Idlib na severozahodu Sirije sestrelili rusko vojaško letalo suhoj 25. Pilot se je izstrelil, po pristanku pa so ga uporniki ubili. Ruski mediji so pilota Romana Filipova razglasili za junaka, posmrtno bo dobil tudi priznanje.

Rusko obrambno ministrstvo je v odgovor na incident vsem vojaškim pilotom ukazalo, da lahko letijo na 5000 metrih nadmorske višine ali višje, saj bodo tako bolj varni. To pravilo je bilo že v veljavi, a iz neznanega razloga so suhoji v zadnjih dneh v sirskem zračnem prostoru leteli nižje.

Odgovornost za sestrelitev je prevzela džihadistična skupina Hajat Tahrir al Šam, ki je sporočila, da so letalo sestrelili z raketo s prenosnega raketometa.

V obstreljevanju umrli civilisti

Sirske in ruske sile so na incident odgovorile z obstreljevanjem območja Idliba. Rakete, ki so jih v nedeljo izstrelili z ruskih vojaških ladij v Sredozemskem morju na mesto Han al Subul, so ubile najmanj osem civilistov. Sedem civilistov pa je bilo ubitih v obstreljevanju helikopterja sirske vojske na kraj Masran. Med smrtnimi žrtvami je bilo osem otrok.

Sirske vladne sile so v preteklih tednih ob zračni podpori ruske vojske v Idlibu sprožile obsežno vojaško operacijo. Provinca Idlib je namreč edina, ki je skoraj v celoti še pod nadzorom upornikov.

V preteklosti so uporniške sile sestrelile že več letal sirskega režima, sestrelitve ruskih letal pa so redke.

A. P. J.