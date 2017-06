Po izgubi večine konservativcev vse glasnejši pozivi k odstopu Mayeve

Poganja o brexitu se začnejo že 19. junija

9. junij 2017 ob 07:36

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Potem ko so konservativci Therese May na predčasnih volitvah izgubili večino v parlamentu, jo je vodja laburistov Jeremy Corbyn pozval k odstopu. Mayeva mu odgovarja, da država potrebuje stabilnost.

Do zdaj so prešteli glasove v 633 izmed 650 okrožij. Konservativci so dobili 308 sedežev, za večino bi potrebovali 326 sedežev v 650-članskem parlamentu. Laburisti imajo za zdaj zagotovoljenih 258 sedežev, liberalni demokrati 12, Škotska nacionalna stranka 34. Evroskeptična stranka Ukip in Zeleni so ostali brez poslancev, 22 pa so jih dobile druge, manjše stranke. V 17 okrožjih zmagovalca še niso razglasili. Konservativci so imeli do zdaj v poslanski zbornici 330 glasov.

Na Otoku je v uporabi večinski volilni sistem in stolčke v poslanski zbornici zasedejo tisti, ki dobijo večino glasov svojem okrožju.

May: Država potrebuje stabilnost

Mayeva, ki je predčasne volitve sklicala zato, da bo okrepila moč svoje stranke v pogajanjih o brexitu z Evropsko unijo, je v odzivu na prve izide volivcem obljubila stabilnost. "Država potrebuje obdobje stabilnosti in kakršni koli že so izidi, bo Konservativna stranka storila vse, da zagotovi to stabilnost," je dejala, potem ko je postalo znano, da je bila izvoljena v svojem okrožju Maidenhead v Londonu.

Vodja laburistov Corbyn jo je medtem pozval k odstopu. Ob razglasitvi svoje zmage v londonskem okrožju Islington North je poudaril, da bi morala "Mayeva oditi in narediti prostor za vlado, ki bi resnično predstavljala državo". Po njegovih besedah so se volivci odločili za upanje in obrnili hrbet varčevalni politiki.

Škotska premierka Nicola Sturgeon je svojo SNP kljub izgubam, ki se ji obetajo glede na vzporedne volitve, označila za zmagovalko volitev. Za premierko Mayevo pa je ta izid katastrofa, je poudarila Sturgeonova. Škotska nacionalna stranka, ki je doslej imela 56 poslanskih sedežev, naj bi jih glede na izide obdržala 34.

Začetek pogajanj o brexitu pred vrati

Mayeva je predčasne volitve sklicala prav zato, da bi pred začetkom poganj o brexitu poenotila vrste in okrepila svoj položaj, a s temi izidi je državo pahnila v politično negotovost. Pogajanja z Brusljem o odhodu iz Unije se začnejo že čez deset dni. Ko je pred sedmimi tedni objavila datum volitev, so imeli konservativci udobno večino, ki so jo podedovali še od prejšnjega premierja Davida Camerona, a po slabi volilni kampanji se je njihova prednost vse bolj topila.

V odzivu na volitve je evropski komisar za proračun Günther Oettinger izjavil, da "ni prepričan, da se bodo pogajanja lahko začela po predvidevanjih".

Po takšnem izidu je mogočih ves scenarijev - manjšinska vlada konservativcev, vlada pod vodstvom laburistov, koalicijska vlada ali nove volitve.

"Theresa May je 'pečena'"

Takoj po objavi izidov vzporednih volitev je vrednost britanskega funta v primerjavi z dolarjem močno padla. Iz hiše JP Morgan pa so sporočili: "Morda najbolj jasen sklep teh volitev je, da bo morala Velika Britanija zaprositi za odlog začetka pogajanj o brexitu." V svojem slogu je izide komentiral tudi Nigel Farage, nekdanji vodja evroskeptične stranke UKIP, ki je bil kratek: "Theresa May je 'pečena'."

Da je nejasen izid najslabša stvar, ki se je lahko zgodila državi v tem obdobju, se strinjajo praktično vsi strokovnjaki, na nestabilnost opozarjajo tudi gospodarstveniki. "Dejstvo, da nobena stranka nima večina, je za trge najslabše sporočilo, saj je s tem nastala še dodatna plast nestabilnosti pred začetkom pogajanj o brexitu," je dejal borzni strokovnjak Craig Erlam.

Usoda Mayeve visi na nitki

Nekateri opozarjajo tudi na dejstvo, da so manjše stranke po politični agendi bližje stališčem laburistov kot konservativcev, kar pomeni, da možnost, da novi premier postane Corbyn, ni tako nemogoča. Če bi dejansko prišlo do spremembe na premierskem stolčku, pa bi to prineslo še dodatno negotovost. V primeru odstopa Mayeve bi lahko Britance čakale tudi nove volitve.

Theresa May se bo na volitve odzvala ob 11.00 v Londonu.

A. P. J.