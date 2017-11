Po kritiki zaradi širjenja skrajnodesnih tvitov Trump "svetuje" britanski premierki

Trump razjezil britansko javnost in politiko

30. november 2017 ob 07:39

Washington,London - MMC RTV SLO

Potem ko so iz urada britanske premierke Therese May kritizirali ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi širjenje sporočil britanske skrajno desne skupine, je Trump premierki "svetoval", naj se raje osredotoča na "radikalni islamski terorizem".

Trump je na družbenem omrežju Twitter, kjer ima več kot 40 milijonov sledilcev, širil sporočila britanske skrajno desne, islamofobne in protipriseljenske skupine Britain First (Najprej, Britanija). Svojim sledilcem je namreč posredoval tvite namestnice vodje te organizacije Jayde Fransen, ki so vsebovali hujskaške videoposnetke.

Trumpovo dejanje je povzročilo ogorčenje v Veliki Britaniji, saj je Britain First organizacija, ki jo tvorijo nekdanji člani skrajnodesničarske Britanske nacionalne stranke (BNP). 31-letna Jayda Fransen, katere tvite je Trump širil, pa je bila v Veliki Britaniji obsojena napada na muslimanko in aretirana zaradi "grozečega in žaljivega govora oziroma dejanj".

Iz urada britanske premierke so po Trumpovem dejanju sporočili, da "ni bilo prav, da je predsednik to storil", zato je Trump Theresi May, spet po Twitterju, po poročanju BBC-ja, sporočil: "Ne osredotočajte se name, ampak raje na uničevalni radikalni islamski terorizem, ki se dogaja znotraj Združenega kraljestva".

ZDA in Velika Britanija imajo tradicionalno tesne odnose, Theresa May pa je bila prva tuja državnica, ki je obiskala Belo hišo, potem ko je predsednik ZDA postal Trump.

Videoposnetki s hujskanjem proti muslimanom

Prvi video naj bi prikazoval "muslimanskega priseljenca", kako napada mladega Nizozemca z berglami. A posnetek je zavajajoč, saj kot so potrdili na nizozemskem veleposlaništvu v ZDA, napadalec ni bil priseljenec, temveč je bil rojen na Nizozemskem in tam tudi kaznovan.

Drugi videoposnetek prikazuje moškega, ki razbija kip Device Marije. Posnetek je bil na platformo za videovsebine naložen leta 2013, na njem pa moški pravi: "V deželi Levanta ne bo čaščen nihče, razen Alaha". Izraz Levant nakazuje, da je moški mislil na Sirijo.

Tretji posnetek pa prikazuje, kako so nekega moškega porinili z vrha neke stavbe v Aleksandriji. Posnetek je nastal med neredi v Egiptu leta 2013. Kot poroča BBC, so bili vpleteni v incident preganjani, en moški je bil usmrčen.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je v sredo v odziv na vprašanja glede Trumpovega dejanja dejala, da Theresa May in drugi svetovni voditelji vedo, da gre za "resnične grožnje, o katerih moramo govoriti". Dodala je: "Naj je video resničen ali ne, grožnja je resnična".

Ogorčenje v Veliki Britaniji

Na Trumpa so se v Veliki Britaniji usule kritike, tudi od vodilnih politikov. Britanski zunanji minister Boris Johnson je sporočil, da za organizacijo Britain First ni prostora v britanski družbi. Opozicijski poslanci so bili ostrejši. Predsednik laburistov Jeremy Corbyn je Trumpove tvite označil za "odvratne" in "nevarne".

Laburistični poslanec David Lammy je Trumpa obtožil, da "promovira fašistično, rasistično, skrajno skupino sovraštva". Odzval se je tudi Brendan Cox, mož laburistične poslanke Jo Cox, ki jo je leta 2016 ubil pripadnik organizacije Britain First. Dejal je, da so Trumpova dejanja "legitimizirala sovraštvo".

Ob tem so se spet pojavili pozivi k preklicu Trumpovega državnega obiska Velike Britanije, a britanska vlada je že sporočila, da vabilo še vedno velja.

B. V.