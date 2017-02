Po množičnih protestih odstopil romunski pravosodni minister

Vlada je preživela glasovanje o nezaupnici

9. februar 2017 ob 19:43

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Po množičnih protestih zaradi spornega vladnega odloka, ki je otežil pregon korupcijskih dejanj, je odstopil romunski minister za pravosodje Florin Iordache. Vlada je odlok sicer že umaknila.

Iordache je bil eden pobudnikov spornega odloka. Vlada ga je sprejela 31. januarja, s čimer je sprožila množične proteste, ki so se v nekaj dneh stopnjevali v največje od padca komunističnega režima v državi leta 1989.

V nedeljo je nato vlada pod težo protestov popustila in odlok, ki naj bi po mnenju kritikov pred pregonom zaščitil več politikov, umaknila. Protesti so se v manjšem obsegu kljub temu nadaljevali in desnosredinska opozicija je v parlament vložila predlog nezaupnice vladi, ki pa jo je ta v sredo prestala.

V skladu z odlokom več korupcijskih dejanj ne bi več veljalo za kazniva, za zlorabo položaja pa je bila zagrožena zaporna kazen le, če bi škoda, ki bi pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov (44.000 evrov).

Kot so opozarjali kritiki odloka, naj bi z njim med drugim pred pregonom zaščitili predsednika vladajočih socialdemokratov (PSD) Liviuja Dragneo, ki je obtožen zlorabe položaja, s katero naj bi nastala škoda 100.000 romunskih levov. Proti njemu trenutno že poteka sojenje.

B. V.