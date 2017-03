Po napadu v Londonu prijeli še dva človeka, pridržanih je zdaj devet

Poleg napadalca umrli še štirje ljudje

24. marec 2017 ob 10:59

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V povezavi z napadom v Londonu so ponoči prijeli še dva človeka, skupaj jih je v pridržanju zdaj devet, so sporočili britanski policisti.

Po do zdaj zbranih informacijah je teroristični napad izvedel v Angliji rojeni 52-letni Khalid Masood, ki je po navedbah policije uporabljal številne vzdevke, njegovo rojstno ime pa je bilo Adrian Russell Ajao. V napadu so poleg napadalca umrli še štirje ljudje - zadnja žrtev je 75-letni upokojenec -, ranjenih pa je bilo najmanj 50 ljudi, med njimi je ena oseba še vedno v smrtni nevarnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanska policija je sporočila, da so v povezavi z napadom ponoči prijeli še dva človeka, ki sta zelo pomembna za nadaljnji potek preiskave. Skupno je zdaj v pridržanju devet ljudi, neko žensko so po plačilu varščine izpustili na prostost. Vodja protiterorističnih enot Mark Rowley je ob tem še pojasnil, da je policija doslej opravila več deset preiskav in pri tem zaplenila 2700 predmetov in računalniških podatkov.

V četrtek dopoldne je odgovornost za napad prevzela skrajna skupina t. i. Islamska država in v sporočilu na svojem medijskem kanalu Amaq zapisala, da je napad izvedel "vojak Islamske države". Policija trditev še ni komentirala.

Z avtomobilom povozil več ljudi, nato napadel z nožem

Poročali smo, da je napadalec v sredo približno ob 14.30 z avtomobilom na Westminstrskem mostu v bližini britanskega parlamenta zapeljal med ljudi in jih več povozil.

Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo in vdrl na območje parlamenta. Tam je z nožem zabodel neoboroženega policista, ki je pozneje zaradi poškodb umrl. Policija je razkrila, da je bil ubiti policist 48-letni Keith Palmer.

