Po napovedih izvoljenega predsednika Gambije naj bi Jammeh odstopil

Iztekel se je tudi drugi ultimat

20. januar 2017 ob 20:13

Banjul - MMC RTV SLO/STA

Adama Barrow, zmagovalec decembrskih predsedniških volitev v Gambiji, je dejal, da bo dozdajšnji predsednik Yahya Jammeh, ki je zavračal ultimate za predajo oblasti, le sestopil s položaja in zapustil državo.

Ob 16.00 se je iztekel še drugi ultimat (prvi že ob 12.00), ki ga je Jammehu postavila Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (Ecowas) in mu zagrozila z nasilno odstranitvijo z oblasti. Z Jammehom se pogovarjata predsednika Gvineje in Mavretanije, Alpha Conde in Mohamed Ould Abdel Aziz, ki pa nista še podala izjave.

Oglasil pa se je mednarodno priznani predsednik Adama Barrow, ki je po poročanju BBC-ja dejal, da bo Jammeh vendarle sestopil z oblasti in zapustil državo. Condejev svetovalec Kiridi Bangoura je dejal, da bodo Jammehu ponudili azil v državi, ki so jo bo izbral sam.

Barrow, ki uživa podporo ZN-a in Afriške unije, je v četrtek sicer prisegel na gambijskem veleposlaništvu v sosednjem Senegalu. Barrowa je za predsednika priznal tudi vodja gambijske vojske Ousman Badjie, ki je zatrdil, da svojim možem ne bo ukazal, naj se borijo za Jammeha.

Vojaške sile Ecowasa so v četrtek sicer že vstopile v Gambijo in v pripravljenosti čakajo na ukaze. "Prekinili smo operacije in mu dali ultimat. Če ga ne sprejme in zapusti Gambijo, bomo ukrepali z vojaškimi silami," je povedal predsednik Ecowasa Marcel Alain de Souza.

Strah Gambijcev pred nasiljem

V zadnjih mesecih je v sosednji Senegal prebegnilo okrog 45.000 Gambijcev, ki se bojijo vojaških posredovanj premaganega predsednika Yahye Jammeha, so sporočili Združeni narodi.

Tiskovni predstavnik Visokega komisariata ZN-a za begunce (UNHCR) Babar Barloch je sporočil, da je iz Gambije v Senegal pobegnilo 45.000 ljudi, še 800 pa v Gvinejo Bisao. "Naslednji dnevi bodo kritični in še več ljudi bo zapustilo državo, če se položaj ne bo rešil na miren način," je opozoril Barloch.

Jammeh sprva priznal, nato si je premislil

Barrow je 1. decembra lani presenetljivo zmagal na predsedniških volitvah. Čeprav je sprva Jammeh priznal poraz, si je nato premislil. Nekdanji britanski koloniji je Jammeh s trdo roko vladal 22 let.

B. V.