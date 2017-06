Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Indija naj bi do leta 2024 po številu prebivalstva prehitela Kitajsko. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po napovedih ZN-a do leta 2050 na svetu 10 milijard ljudi

Podvojilo naj bi se število ljudi nad 60. letom

22. junij 2017 ob 09:44

New York - MMC RTV SLO/STA

Združeni narodi napovedujejo, da bo do leta 2050 na svetu živelo 9,8 milijarde ljudi. Zdaj jih je 7,5 milijarde ljudi.

Najbolj se bo število prebivalcev povečalo v Afriki, kjer se bo skoraj podvojilo, s trenutnih 1,3 milijarde na predvidoma 2,5 milijarde. Do leta 2100 se bo število prebivalcev na celini povečalo še za dve milijardi, na 4,5 milijarde. Takrat bo na svetu živelo predvidoma 11,2 milijarde Zemljanov. ZN so pri svojih napovedih predvidevali, da se bo v prihodnosti zmanjševalo število otrok na žensko.

Na leto naj bi svetovno prebivalstvo naraslo za približno 83 milijonov.

Indija, ki je zdaj z 1,3 milijarde po številu prebivalcev v državi na drugem mestu, naj bi do leta 2024 prehitela Kitajsko, ki ima 1,4 milijarde prebivalcev. Najhitreje se sicer število prebivalcev veča v Nigeriji.

Vse več starejših

Število ljudi, starejših od 60 let, naj bi se do leta 2050 več kot podvojilo in do leta 2100 več kot potrojilo.

Ob tem so v Fundaciji za svetovno prebivalstvo (DSW) s sedežem v Nemčiji posvarili pred velikim povečanjem števila rojstva, če države ne bodo namenile dovolj denarja za načrtovanje rojstev, pri čemer so izpostavili ukrepe ameriške administracije.

Ena od prvih odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa je bila, da bodo ZDA tujim organizacijam odobrile razvojno pomoč, samo če se ne ukvarjajo s svetovanjem o umetni prekinitvi nosečnosti ali jo zagovarjajo.

G. V.