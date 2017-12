Po Nemčiji policijske racije zaradi julijskih protestov v Hamburgu

Posebna komisija je preučila več videoposnetkov

5. december 2017 ob 10:59

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemška policija je zjutraj izvedla več racij po vsej državi. Šlo je za del preiskave o nasilnih spopadih med protikapitalističnimi protestniki in oblastmi, ki so julija izbruhnili med zasedanjem skupine G-20 v Hamburgu.

Policija je sporočila, da je preiskala "dvomestno število" stanovanj in lastnino levih skrajnežev, predvsem članov protikapitalistične skupine Črni blok. Racije so opravili v sedmih zveznih državah, tudi v Hamburgu, Berlinu, Severnem Porenju-Vestfaliji in Baden-Württembergu. Po poročanju nemških medijev so zasegli dokumente in komunikacije naprave. Ali so kakšnega človeka prijeli, ni znano.

Racije so potekale pod okriljem 170-članske komisije, ki je bila ustanovljena julija po nasilnih protestih Črnega bloka v hamburški četrti Bahrenfeld. Preiskovalci so več mesecev preučevali več tisoč videoposnetkov, fotografij in posnetkov nadzornih kamer, ki so nastali v času izgredov. Skupina Črni blok se imenuje tako, ker njeni člani nosijo črne jope s kapuco in črne maske.

Na vrhu skupine držav G-20, ki ga je julija gostila nemška kanclerka Angela Merkel, je izbruhnilo več spopadov protestnikov s policisti. Nekateri nasilneži so na varnostne sile metali kamenje, steklenice in molotovke. Policija je posredovala proti okoli 200 protestnikom. Mediji so preučili tri videoposnetke policijskega posredovanja in poročali, da so izgredniki v policiste vrgli tri signalne bakle.

Po navedbah predstavnika policije pa niso opravili racije v levičarskem hamburškem kulturnem centru Rote Flora, ki je bil tarča kritik po izgredih. So pa po poročanju nemških medijev preiskali domovanje levičarja Deniza Ergüna, vodje antiimperialistične skupine, ki je sodelovala v izgredih.

A. P. J.