Po nesreči v ruskem rudniku diamantov pogrešajo osem rudarjev

Več kot sto so jih rešili

5. avgust 2017 ob 13:05

Moskva - MMC RTV SLO

Enega izmed rovov v največjem rudniku diamantov v Rusiji je zalila voda, zato pogrešajo osem rudarjev.

Voda je poplavila enega izmed jaškov v rudniku Mir na vzhodu Sibirije v petek zjutraj, ko je bilo pod zemljo več kot 150 delavcev. Večino so jih rešili, enega tudi v soboto zjutraj, osem pa jih še iščejo. Reševalci so namreč sprva dobili napačne informacije, kje bi se ujeti lahko nahajali. Na kraj nesreče so prišli tudi potapljači.

Izredne razmere

V mestu Mirnij v Jakutiji so zaradi rudniške nesreče razglasili izredne razmere, iz podjetja Alrosa, ki je lastnica rudnika, pa so zatrdili, da se na vso moč trudijo najti ujete rudarje. Dodali so, da so na varno iz rudnika uspeli spraviti 142 delavcev, piše BBC.

V bližini stoji tudi odprti rudnik, ki je ena največjih izkopanih lukenj na svetu, a ni več delujoč, saj se je kopanje diamantov prestavilo pod zemljo. Po opustitvi kopanja so ga poplavili, strokovnjaki pa domnevajo, da bi lahko prav voda iz tega opuščenega kraterja zalila podzemni rov. Odgovorni so pojasnili, da se je tok vode verjetno povečal zaradi nenadnih geoloških procesov in izpiranja kamenja iz kraterja. Ob tem so poudarili, da so vso opremo redno testirali.

Krater je res izjemno velik, vanj lahko spravijo 300.000 kubičnih metrov vode, kar je primerljivo z napolnjenimi 120 olimpijskimi bazeni.

Alrosa je največje podjetje za proizvodnjo diamantov na svetu, v rudniku Mir pa diamante kopljejo od leta 2009.

