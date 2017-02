Po novih ameriških sankcijah iranska revolucionarna garda začela vojaške vaje

Teheran vztraja, da preizkus ni prepovedan

4. februar 2017 ob 21:45

Teheran - MMC RTV SLO

Iranska revolucionarna garda je v soboto začela vojaške vaje, s katerimi naj bi pokazala, da se lahko Iran sooči z ameriškimi "grožnjami" in "ponižujočimi sankcijami".

V izjavi, objavljeni na svoji uradni spletni strani, je elitna vojaška organizacija sporočila, da je namen manevrov na severovzhodu države v pokrajini Semnam pokazati "popolno pripravljenost spoprijeti se se z grožnjami" in "ponižujočimi sankcijami" Bele hiše, poroča Al Džazira.

"Noč in dan delamo za zaščito Irana," je dejal brigadni general Amir Ali Hadžizadeh. "Če bomo videli najmanjši napačen korak naših sovražnikov, bodo naše rakete padle na njihove glave."

Sankcije zaradi raketnega preizkusa

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sprejel nove sankcije proti Iranu, potem ko je ta potrdil, da je prejšnjo nedeljo preizkusil raketo srednjega dosega. Bela hiša je sporočila, da gre za kršitev resolucije Varnostnega sveta ZN-a.

Le nekaj ur po uvedbi sankcij, je ameriški obrambni minister James Mattis Iran označil za "največjega državnega pokrovitelja terorizma" na svetu. Predstavniki ZDA so sicer dejali, da sankcije niso zadnji ameriški ukrep, s čimer želijo Teherau preprečiti nove raketne preizkuse.

Iran je sicer sporočil, da raketni preizkus ni prekršil jedrskega sporazuma s svetovnimi silami iz leta 2015 ali resolucije Varnostnega sveta v podporo sporazumu. Podoben preizkus je Iran izvedel že decembra, tokratni pa je bil prvi, odkar je Trump prevzel predsedniški položaj 20. januarja. Teheran je sankcije označil za nezakonite in je napovedal, da bo ukrepal zoper njih.

Odnosi med Iranom in ZDA so se poslabšali potem, ko je Trump prevzel oblast. Trump je namreč napovedoval ostrejši odnos ZDA do Irana.

B. V.