Po plazu po deževju na jugozahodu Kitajske pogrešanih najmanj 141 ljudi

Plaz je povzročilo obilno deževje

24. junij 2017 ob 09:28

Šinmo - MMC RTV SLO/STA

V pokrajini Sečuan na jugozahodu Kitajske se je po obilnem deževju sprožil obsežen plaz, po katerem je pogrešanih najmanj 141 ljudi, ki so morda zasuti. Plaz je v vasi Šinmo odnesel okoli 40 hiš.

Plaz se je sprožil okoli 6. ure zjutraj in je zajezil tudi približno dva kilometra reke. Reševalci skušajo zdaj v veliki gmoti skal in blata iskati morebitne preživele in rešiti, kar se rešiti da, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Lokalne oblasti so sporočile, da so rešili par in dojenčka, ki so jih prepeeljali v bolnišnico, poroča BBC.

Kot je poročala kitajska tiskovna agencija Šinhua, se je odtrgal del gore. Plazovi so sicer v tem hribovitem območju precej pogosti, zlasti v deževnem obdobju. Posledice plazu pa so bile hujše zaradi pomanjkanja vegetacije, je sporočila policija.

Deževje je povzročilo tudi obsežne poplave v pokrajinah Hunan in Hubei v osrednji Kitajski. Prizadetih je okoli 400.000 ljudi. Okoli 9.000 so jih morali prepeljati na varno. Na nekaterih območjih je padlo več kot 160 litrov dežja na kvadratni meter v samo enem dnevu, še navaja DPA.

B. V.