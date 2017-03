Po poročilu, kritičnem do Izraela, zaradi pritiskov odstopila vodja odbora ZN-a

Izrael in ZDA pozdravljajo odstop

18. marec 2017 ob 14:59

Bejrut - MMC RTV SLO

Vodja odbora ZN-a za zahodno Azijo Rima Khalaf je odstopila zaradi pritiskov, naj umakne poročilo, v katerem Izrael obtožuje, da izvaja režim apartheida nad Palestinci.

Gospodarski in družbeni odbor za zahodno Azijo (ESCWA) s sedežem v Libanonu, katerega namen je promocija gospodarskega in družbenega razvoja v 18 arabskih držav, je v sredo namreč objavil poročilo, v katerem Izrael obtožuje, da izvaja režim apartheida nad Palestinci, sporočili pa so tudi, da je to prvič, da je organ ZN-a jasno podal to obtožbo.

Poročilo "na podlagi znanstvene preiskave in številnih dokazov" ugotavlja, "da je Izrael kriv zločina apartheida". Apartheid sicer predstavlja zločin proti človečnosti. Odbor v poročilu članice ZN-a poziva k podpori bojkota, umika investicij in sankcij zoper Izrael.

Kot je dejala Rima Khalaf, ji je generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres po objavi poročila ukazal, naj ga umakne. Ker je po njenih besedah pri tem vztrajal, čeprav ga je pozvala, naj znova premisli o svojem stališču, je podala svoj odstop s položaja. "Pričakovati je bilo, da bo Izrael z zavezniki pritisnil na generalnega sekretarja ZN-a, naj se distancira od poročila, in da ga bodo pozvali, naj ga umakne," je v petek po poročanju Al Džazire dejala Rima Khalaf.

Še vedno stoji za poročilom

Nekdanja vodja odbora ZN-a za zahodno Azijo, jordanska diplomatka, je sicer jasno dejala, da še vedno stoji za poročilom, ki izrecno obtožuje Izrael, da izvaja politiko apartheida zoper palestinsko ljudstvo. Kot poroča Al Džazira, je bila izraelska vlada zelo kritična do poročila, ki ga je celo primerjala z nacistično propagando publikacijo Der Sturmer. "Povsem normalno je, da zločinci pritiskajo in napadajo tiste, ki zagovarjajo njihove žrtve," je Rima Khalaf zapisala v svojem odstopnem pismu, poroča Reuters.

"Ne gre za vsebino, pač pa za postopek"

Predstavnik generalnega sekretarja Guterresa Stephane Dujarric je dejal, da spor z Rimo Khalaf ni povezan z vsebino poročilo, pač pa je posledica njenega neupoštevanja potrebne procedure pred objavo. "Ne gre za vsebino, pač pa za postopek," je dejal Dujarric.

Kot je dejal, generalni sekretar ne more sprejeti, da visoki predstavniki ZN-a, ki mu odgovarjajo, odobrijo objavo pod imenom ZN-a brez posvetovanja s pristojnimi oddelki in celo z njim samim. Novinar Al Džazire Imtiaz Tyab pa poroča, da je "zelo malo verjetno", da vodstvo ZN-a ni poznalo poročila in njegove vsebine pred objavo. Kot je dejal Tyab, je bila namreč večina medijev povabljena na novinarsko konferenco dan pred objavo, na kateri so imeli novinarji vpogled v poročilo.

Izrael in ZDA pozdravljajo odstop in umik poročila

Odstop Rime Khalaf sta pozdravila tako veleposlanica ZDA pri ZN-u Nikki Haley kot veleposlanik Izraela pri ZN-u Danny Danon. "Protiizraelski aktivisti ne spadajo v ZN," je dejal Danon, ki je Izrael označil za "edino resnično demokracijo na Bližnjem vzhodu". Nikki Haley je poročilo označila za "lažno in pristransko delo", Guterresa pa je pohvalila, ker se je od poročila distanciral.

Palestinski veleposlanik pri ZN-ju Rijad Mansur je medtem pozdravil poročilo in izrazil obžalovanje zaradi odstopa Rime Khalaf.

Spomnimo, nekdanji ameriški zunanji minister John Kerry je leta 2014 opozoril, da Izrael tvega, da bo postal "apartheidska država", če kmalu ne bo dosežena rešitev v obliki dveh držav.

Za Izraelce civilno, za Palestince vojaško pravo

Izrael je leta 1967 vojaško okupiral Gazo, Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem. Medtem ko velja za izraelske naseljence na zasedenih območjih (po letu 2005 ti živijo še v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu, skupaj pa jih je okoli pol milijona) izraelsko civilno pravo, pa so tam živeči Palestinci podvrženi izraelskemu vojaškemu pravu. Ta je sicer med letoma 1948 in 1966 veljal tudi za v Izraelu živeče Palestince.

B. V.