Po posilstvu brutalnost francoske policije pod drobnogledom

Mladenič dobil hude poškodbe

6. februar 2017 ob 15:53

Pariz - MMC RTV SLO

Na francosko policijo spet letijo očitki brutalnosti, potem ko so proti enemu od policistov vložili obtožnico zaradi posilstva nekega mladeniča med nasilno aretacijo v predmestju Pariza.

V četrtek zvečer so štirje policisti izvajali racijo med mladimi v stanovanjskem kompleksu v predmestju Aulnay-sous-Bois severno od Pariza. Med operacijo naj bi 22-letnega mladeniča brez policijske kartoteke potisnili na tla in pretepli, eden od policistov pa naj bi ga še analno posilil z gumijevko, poroča Guardian.

Mladenič je dobil tako hude poškodbe rektuma, da je bila potrebna nujna operacija in ostaja v bolnišnici. Domnevnega storilca so obtožili posilstva, njegove tri kolege napada, vse štiri pa so suspendirali. Četverica vse obtožbe zanika.

Iz urada državnega tožilstva so sporočili, da je policija ustavila skupino okoli ducat ljudi, potem "ko je slišala klice, podobne tistim na izvidnicah med preprodajo mamil". "Med operacijo so skušali aretirati 22-letnega moškega. Ko se je upiral, so uporabili solzivec, eden od njih pa gumijevko," so sporočili iz tožilstva, ne da bi navedli podrobnosti.

Hudi izgredi po dogodku

Dogodek je izzval bes in proteste približno 3.000 stanovalcev socialnih stanovanj v Aulnayju, kjer je v soboto zvečer prišlo do hujših izgredov, med katerimi so zanetili avtomobil in razbili avtobusne postaje. V nedeljo so v predmestje poslali policijske enote za obvladovanje izgredov.

"To je izjemno resen primer," je za France Inter radio povedal odvetnik svojcev žrtve Éric Dupond-Moretti. "Kri je bila povsod, na stenah ..." Ob tem je še dodal, da družina mladeniča poziva k miru, zahteva pa pravico.

"Policija bi morala varovati, ne poniževati"

Bruno Beschizza, desničarski župan Aulnay-sous-Boisa, sam policist, je dejal, da se mora "neznosni in nesprejemljivi incident" nujno korenito osvetliti. "Policija je tu, da varuje državljane, ne pa, da jih ponižuje." Beschizza je 22-letnika opisal kot "spoštljivega" mladeniča iz ugledne družine, ki jo je zdaj dogodek "psihološko povsem uničil". Benoît Hamon, predsedniški kandidat socialistov, pa je pozval h koreniti in transparentni preiskavi. Ob tem je na Twitterju zapisal, da policija "predstavlja republiko, ki ščiti" in da si mora nujno povrniti zaupanje.

Francosko policijo redno obtožujejo uporabe čezmerne sile v revnejših soseskah, še posebej proti temnopoltim osumljencem in osumljencem iz etničnih manjšin. Vsi še dobro pomnijo smrt temnopoltega mladeniča Adame Traoréja iz pariškega predmestja Beaumont-sur-Oise, ki je umrl v policijskem pridržanju lani poleti. Traoréjeva smrt in počasen odziv oblasti nanjo je sprožil obtožbe policijskega nasilja in prikrivanja le-tega na državni ravni. Preiskava še vedno poteka.

Znan je tudi primer iz leta 2005, ko je večtedenske nemire sprožila smrt dveh najstnikov iz socialnih stanovanj. Fanta je ubila elektrika, ko sta se pred policijo skrila v razdelilni postaji.

K. S.