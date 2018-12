Vanuatu ima dobrih 270.000 prebivalcev, približno enako število jih ima tudi Nova Kaledonija. Foto: Reuters Dodaj v

Po potresu, ki je stresel Novo Kaledonijo, izdano opozorilo pred cunamijem

Nekaj ur pozneje sledil nov potres

5. december 2018 ob 09:09

Noumea - MMC RTV SLO, STA

Po potresu z magnitudo 7,5 na jugu Tihega oceana so pristojne oblasti za Novo Kaledonijo in Vanuatu že izdale opozorilo pred cunamijem.

Po navedbah ameriškega centra za obveščanje o potresih USGS je bilo žarišče potresa 168 kilometrov vzhodno od kraja Tadine na otoku Mare na morski globini desetih kilometrov. Sledilo je več popotresnih sunkov. Potresi so na splošno bolj uničujoči, ko je epicenter blizu površine.

Prebivalci Nove Kaledonije, jugozahodnega tihomorskega otoka, ki ima zadnjih 20 let status francoske čezmorske države, so prejeli sporočilo, da naj se takoj zglasijo v begunskih centrih. Reuters dodaja, da so prebivalce pozvali, naj se oddaljijo vsaj 300 metrov od obale, in če je mogoče, na vsaj 12 metrov nadmorske višine.

Nekaj ur pozneje sledil nov potres

Kot poroča AP, so opozorilo pred cunamijem izdali tudi na Fidžiju, STA pa piše, da ga je izdala tudi Nova Zelandija, kjer pa so ga kmalu preklicali. Napovedani so cunamiji, ki lahko ogrozijo obale do 1.000 kilometrov oddaljene od epicentra potresa, piše Al Džazira.

Le nekaj ur po potresu z magnitudo 7,5 so zaznali še en potres z magnitudo 6,6, vendar po tem potresu opozorila pred cunamijem niso izdali. Novi potres, ki je bil prav tako na globini 10 kilometrov, od kraja Tadine pa oddaljen 192 kilometrov, so zaznali približno dve uri in pol po prvem. Poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi ni.

T. J.