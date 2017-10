Po priprtju voditeljev civilnih združenj protesti v Barceloni

Madrid zanika, da sta priprta politična zapornika

17. oktober 2017 ob 11:03

Madrid,Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je špansko sodišče v ponedeljek zvečer odredilo pripor za voditelja dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije, so se v Barceloni začeli novi protesti.

Sodišče je pripor odredilo za Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in vodjo Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sáncheza, zato se je več sto zagovornikov samostojne Katalonije ponoči zbralo pred poslopjem katalonske regionalne vlade. Nekateri so ob tem prepevali deželno himno in nosili napise Svobodo za politične zapornike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na družbenih omrežjih so se hitro razširili pozivi k novim demonstracijam, ki naj bi jih čez dan pripravili po vsej Kataloniji in izven nje, med drugim tudi v Londonu.

"Država se je odločila, da zanika mojo svobodo"

Cuixart je še pred priporom posnel videoposlanico, ki naj bi jo objavili samo v primeru njegovega zaprtja. "Če gledate ta posnetek, je to zato, kar se je država odločila, da zanika mojo svobodo," v poslanici nagovarja Cuixart in napoveduje, da bo njegova organizacija zdaj delovala v podzemlju in miroljubno. Ob tem je zagovornike samostojnosti Katalonije pozval, naj "nikoli ne izgubijo upanja, saj si Katalonci zaslužijo svojo prihodnost".

Predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je v odzivu na pripor Sáncheza in Cuixarta označil za politična zapornika. "Poskušajo zapreti ideje, a krepijo potrebo po svobodi," je še zapisal na družbenem omrežju Twitter, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tako Cuixartovo kot Sánchezovo združenje sta v odziv na pripor za danes pozvali k novim protestom in stavki. "Država izziva," je po ponedeljkovi odločitvi sodišča izjavil tiskovni predstavnik katalonske regionalne vlade Jordi Turull.

Cuixart in Sánchez sta osumljena spodbujanja protestnikov k oviranju španske policije, ki je skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti z zasegom glasovnic in glasovalnih skrinjic na voliščih.

Minister: Ne gre za politična zapornika

Gre za prvo priprtje višjih predstavnikov zagovornikov neodvisnosti po prepovedanem referendumu prvega oktobra, poroča Reuters. Ob tem je španski pravosodni minister Rafael Catalá dejal, da je njuno priprtje pravosodna, ne politična zadeva. "Ne gre za politična zapornika, saj je bil razlog včerajšnje razsodbe storjen zločin," je dejal minister Catalá.

Na španskem sodišču je v ponedeljek nastopil tudi načelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero, ki mu zaradi domnevnega spodbujanja protestov in ker ni preprečil referenduma, grozi 15-letna zaporna kazen, a je lahko odkorakal na prostost, še poroča AFP.

B. V.