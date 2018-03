Po pritisku zaradi umora Kuciaka odstopil slovaški notranji minister

Protestniki so mu očitali, da ne zmore zagotoviti učinkovite preiskave

12. marec 2018 ob 12:10

Bratislava - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Slovaški notranji minister Robert Kalinak je sporočil, da je odstopil. Njegov odhod so po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka zahtevali protestniki in koalicijske partnerice vladajoče stranke Smer-SD.

"Da bi izpolnil svoj mandat, moram storiti vse za ohranitev stabilnosti na Slovaškem. Zato sem se odločil, da odstopim s položaja namestnika premierja in notranjega ministra," je dejal Kalinak, ki je tudi ustanovni član socialdemokratske stranke Smer-SD. Po njegovih besedah bo z odstopom olajšal delo preiskovalcem umora.

Kalinakov odstop je zahtevala koalicijska stranka Most-Hid. Glavni očitek je bil, da ni sposoben zagotoviti temeljite in objektivne preiskave umora, že pred novinarjevim umorom pa so mu očitali korupcijo, in sicer zaradi stikov s podjetniki, ki so jih medtem obtožili utaje davkov.

Še danes se bo sestalo vodstvo stranke Most-Hid, ki je že pozdravilo Kalinakov odstop. Vodja stranke Bela Bugar ob tem ni želel odgovoriti na vprašanje, ali je bil s Kalinakovim odstopom izpolnjen pogoj, da stranka še ostane v koaliciji. "Vedno odloča strankin svet. V takšnih primerih ima zadnjo besedo," je dejal Bugar.

Umor izzval najbolj množične proteste po letu 1989

Po brutalnem umoru Kuciaka in njegove zaročenke, ki je pretresel državo, so protestniki na več množičnih shodih po številnih krajih zahtevali učinkovito preiskavo umora in odstop Kalinaka. Protesti pretekli petek, ki se jih je udeležilo 50.000 ljudi, so bili največji protesti v državi po žametni revoluciji leta 1989.

Policija je sporočila, da je pri umoru Kuciaka in njegove zaročenke najverjetneje šlo za naklepno dejanje, povezano z delom novinarja. Kuciak je preiskoval korupcijo, v času umora pa je pisal o lovkah kalabrijske mafije na Slovaškem.

Predsednik države Andrej Kiska je po umoru novinarja pozval k spremembam v vladi ali predčasnim volitvam. Že pred Kalinakom so odstopili minister za kulturo Marek Madarič ter svetovalka premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan, ki ju je Kuciak omenjal v članku o povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. Oba sta zanikala vsakršno vpletenost v umora.

K. T.