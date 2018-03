Šest let po napadu se je Malala vrnila v Pakistan

S 17. leti najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir

29. marec 2018 ob 10:10

Islambad - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po šestih letih se je v domovino vrnila pakistanska nobelova nagrajenka za mir Malala Jusafzai, ki jo je leta 2012 taliban ustrelil glavo zaradi njenega prizadevanja za pravico deklic do izobraževanja.

Na nenapovedan 4-dnevni obisk s starši je pod strogimi varnostnimi ukrepi prispela ponoči z letalom na letališče v Islamabadu. Na družbenih medijih so njen obisk, že se je srečala s pakistanskim premierjem Šahidom Hakanom Abasijem in več ministri, in pogum mnogi Pakistanci že pozdravili, nekateri pa jo obtožujejo, da želi povzročiti nemire. Tiskovni predstavnik pakistanskega zunanjega ministrstva je njen obisk pozdravil kot pozitiven korak, mlado borko za človekove pravice pa označil za "eno od mladih in briljantnih hčera Pakistana."

Kot poroča Reuters, zaradi varnostnega tveganja najverjetneje ne bo obiskala rodne regije Svat na severozahodu države. "Njena dolgoletna želja, in želja njenih staršev je, da bi obiskali Svat in videli svoje sorodnike in prijatelje. Toda zaradi varnostnih razlogov ni dobila dovoljenja za obisk," je dejal eden od sorodnikov. V začetku marca so z njenofinančno pomočjo v Šangli, blizu Svata, ki je pod nadzorom talibanov in kjer velja strogo šeriatsko pravo, odprli novo šolo za deklice.

V mednarodni skupnosti velja Malala, ki blog o (ne)izobraževanju deklet začela pisati že pri 11 letih, svetovna za simbol aktivizma za človekove pravice, v njeni domovini pa ji številni, predvsem v konservativnih krogih, očitajo, da je agentka Zahoda.

Žrtev krutega napada zaradi svojih prepričanj

Prelomnica v življenju mlade Pakistanke, njen oče jo je poimenoval po afganistanski ljudski bojevnici Malali, ki je bodrila paštunske vojake v boju proti britanskim četam leta 1880 in po kateri nosijo ime številne šole, bolnišnice in druge ustanove v Afganistanu, se je zgodila 9. oktobra 2012. Na šolski avtobus je vstopil oborožen taliban, ki je najprej vprašal, kdo je Malala, potem pa jo ustrelil v glavo. V napadu sta bila ranjena tudi dva njena prijatelja. Dolgo časa je bila v kritičnem stanju, kasneje so jo na zdravljenje prepeljali v Birmingam. Upor Jusafzajeve je po napadu prerasel v svetovno gibanje, Malala pa je zaradi lastne varnosti šolanje po okrevanju nadaljevala v Veliki Britaniji. Zdaj študira na Oxfordu.

Pri 17 letih je bila leta 2014 najmlajša prejemnica Nobelove nagrade mir, še leto prej je prejela nagrado saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, revija The Time pa jo je isto leto razglasila tudi za najvplivnejšo osebo leta. Izdala je tudi avtobiografsko knjigo Sem Malala: dekle, ki se je zavzelo za izobraževanje in so ga talibani ustrelili, ki je bila prodajna uspešnica.

K. T.