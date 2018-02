Po spopadih v Calaisu: "Razmere so nevzdržne za domačine in prebežnike"

Trije ločeni izgredi v enem dnevu

2. februar 2018 ob 10:05

Calais - MMC RTV SLO, Reuters

V francoskem pristaniškem mestu Calais je bilo v nasilnih spopadih med afganistanskimi in eritrejskimi prebežniki najmanj pet ljudi ustreljenih, 22 ljudi so zaradi udarcev s kovinskimi palicami odpeljali v bolnišnico. V pretepe se je zapletlo več sto ljudi.

Štirje Eritrejci, stari od 16 do 18 let, so v kritičnem stanju in jih zdravijo v mestni bolnišnici, še enega človeka, ki je dobil strelne rane, pa so odpeljali v bolnišnico v Lillu.

Razmere so "nesprejemljive"

Francoski notranji minister Gerard Collomb je takoj po izbruhu nasilja odpotoval v Calais in izjavil, da so bili "spopadi izjemno resni" in da "takšne ravni nasilja do zdaj še niso videli". "V Calaisu je prišlo do stopnjevanja razmer in nasilja, ki je nevzdržno tako za domačine kot za prebežnike," je dodal po poročanju BBC-ja. Županja Calaisa Natacha Bouchart pa je razmere v mestu označila za "nesprejemljive" in ministra pozvala, naj vse, ki povzročajo težave, takoj izžene iz države. "Takšni dogodki se ne smejo ponoviti. Odgovornost države je, da poskrbi za nasilneže," je dodala.

Prvi izgred je izbruhnil po deljenju hrane v bližini bolnišnice v Calaisu, kjer se je spopadlo okoli sto eritrejskih prebežnikov, oboroženih s koli in kamni, in 30 Afganistancev. Spor naj bi zanetili Afganistanci, ki so v zrak izstrelili nekaj strelov. Napete razmere so trajale dve uri.

Drugi izgred je izbruhnil okoli pet kilometrov stran, prav tako med afriškimi in afganistanskimi prebežniki. V spopadih sta bila ranjena tudi dva policista.

Pozno popoldne je izbruhnilo nasilje tudi na industrijskem območju Calaisa, nedaleč od nekdanjega prebežniškega naselja, a podrobnosti niso znane.

V mestu okoli 600 prebežnikov

Calais je že več let zbirališče prebežnikov, ki želijo nezakonito priti v Veliko Britanijo. Oktobra 2016 so francoske oblasti tam porušile ogromno nezakonito migrantsko naselje, znano kot Džungla, še prej pa so iz njega izselile okoli 6.000 prebežnikov, a v mesto še vedno prihajajo vedno novi. Po podatkih tamkajšnjih oblasti jih je v mestu trenutno med 550 in 600.

