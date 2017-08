Po trku ameriškega rušilca in tankerja pogrešanih 10 mornarjev

Do izlitja nafte ni prišlo

21. avgust 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 09:41

Singapur - MMC RTV SLO

V trku ameriškega rušilca in tankerja blizu obale Singapurja je bilo ranjenih pet ameriških mornarjev, deset jih pogrešajo. Rušilec je delno poplavilo, a so člani posadke škodo omejili pred prihodom v bazo Čangi.

Rušilec USS John S. McCain je plul v singapurski ožini vzhodno od obale Singapurja in se je pripravljal na postanek v pristanišču, ko je ob 5.24 po lokalnem času trčil v tanker Alnic MC, ki je plul pod liberijsko zastavo. Po trku je stekla reševalna operacija za desetimi pogrešanimi mornarji, v kateri sodelujejo ameriški helikopterji, singapurska in malezijska mornarica ter obalna straža. Rušilec je po trku odplul v bazo Čangi v Singapurju, tanker, na katerem je bilo 12.000 ton nafte, ki so jo iz Tajvana peljali v Singapur, pa v singapursko pristanišče.

Med petimi ranjenimi ameriškimi mornarji so štiri, ki so lažje poškodovani, prepeljali v bolnišnico v Singapurju, peti pa ne potrebuje bolnišnične oskrbe, poroča BBC.

Ameriška mornarica je sporočila, da je poškodovana leva prednja stran rušilca, medtem ko je tanker poškodovan na prednji strani na višini sedmih metrov, a do izlitja nafte ni prišlo. Na tankerju, težkem 30.000 ton, kar je trikrat več od rušilca, in dolgem 182 metrov ni bil ranjen nihče.

Na trk se je že odzval ameriški senator John McCain, po čigar očetu in dedu, ki sta bila oba v ameriški mornarici, nosi ime rušilec. "Cindy in jaz moliva za ameriške mornarje na USS John S. McCainu, hvaležna sva za delo reševalnih ekip," je zapisal na Twitterju. Podobno je sporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

V enem letu štiri trčenja rušilcev

Gre za drugo tovrstno trčenje v zadnjih dveh mesecih oziroma že četrto v zadnjem letu. Junija sta blizu japonske obale trčila ameriški rušilec in tovorna ladja. Sedem mornarjev je umrlo, več članov posadke z rušilca je bilo poškodovanih, med njimi tudi poveljnik. Ameriška mornarica je prejšnji teden sporočila, da bo približno deset mornarjev disciplinsko kaznovanih, poveljnik in drugi člani poveljstva pa bodo morali zapustiti rušilec.

