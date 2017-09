Po Trumpovi kritiki Iran napovedal krepitev svojih raketnih zmogljivosti

Rohani: Nikogar ne bomo prosili za dovoljenje za obrambo Irana

22. september 2017 ob 14:00

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek kritiziral Iran, je iranski predsednik Hasan Rohani napovedal krepitev raketnih zmogljivosti Irana.

Rohani je govoril na vojaški paradi, na kateri je bila po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim predstavljena tudi nova balistična raketa z dosegom 2.000 kilometrov. Kot poroča Reuters, je iranska agencija navedla vodjo oddelka za letalsko in vesoljsko tehnologijo Amiralija Hadžizadeha, ni pa podala več podatkov o raketi.

V svojem govoru v Generalni skupščini je Trump dejal, da Iran krepi svoje raketne zmogljivosti, to državo pa je še obtožil, da izvaža nasilje v Jemen, Sirijo in druge dele Bližnjega vzhoda. Ameriški predsednik je ob tem kritiziral tudi jedrski sporazum iz leta 2015 med ZDA in drugimi svetovnimi silami ter Iranom, po katerem je Iran omejil svoj jedrski program v zameno za lajšanje sankcij.

Rohani je v odzivu zdaj dejal, da bo Iran povečal svojo vojaško moč kot obliko odvračanja. "Okrepili bomo svoje raketne zmogljivosti...Nikogar ne bomo prosili za dovoljenje, da branimo našo državo," je dejal.

Iranski predsednik je še dejal, da so letos v Generalni skupščini jedrski sporazum podprle vse države razen ZDA in "sionističnega režima" oziroma Izraela.

ZDA želijo spremembo sporazuma

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je dejal, da mora biti sporazum spremenjen, ali pa ga ZDA ne bo mogla spoštovati. Teheran je medtem že sporočil, da se sporazuma ne da na novo izpogajati.



Zaradi zamisli ZDA, da se spet odprejo pogajanja glede sporazuma, so nekatere ameriške zaveznice, ki so pomagale izpogajati sporazum, zaskrbljene, še posebej v času, ko se svet sooča s severnokorejskim jedrskim in balističnim razvojem.

Kitajski zunanji minister Vang Ji je dejal, da napetosti na Korejskem polotoku poudarjajo pomembnost iranskega dogovora, ki ga bo Kitajska še naprej podpirala.



Trump je Iran februarja opozoril zaradi preizkusne izstrelitve balistične rakete in državi julija uvedel nove gospodarske sankcije. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v četrtek dejal, da so ameriške enostranske sankcije zoper Iran "nelegitimne in da spodkopavajo kolektivno naravo mednarodnih naporov".

B. V.