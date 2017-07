Po ukazu vrhovnega sodišča odstopil pakistanski premier Šarif

Šarifova družina vpletena v afero Panamski dokumenti

28. julij 2017 ob 11:04

Islambad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Pakistanski premier Navaz Šarij je odstopil s položaja, potem ko je vrhovno sodišče ukazalo njegovo odstavitev zaradi očitkov o korupciji in pranju denarja.

"Izključen je iz parlamenta, zato mu je prenehal tudi mandat predsednika vlade," je v prenatrpani sodni dvorani povedal sodnik Ejaz Afzal Khan.

Očitki se nanašajo na razkritja iz lanske afere s panamskimi dokumenti, v katero je bila vpletena tudi Šarifova družina. Premier v panamskih dokumentih sicer ni omenjen, so pa vrgli sum na tri od štirih Šarifovih otrok - hčer Marjam ter sinova Hasana in Huseina.

Vrhovno sodišče je urad proti korupciji zaprosilo, naj uvede novo preiskavo o očitkih proti Šarifu.

V izjavi za javnost iz premierjevega urada so sporočili, da je Šarif odstopil kljub močnim zadržkom glede sodnega procesa. Odstopil je iz spoštovanja do pravosodja, čeprav se ne strinja z odločitvijo vrhovnega sodišča.

Aprila letos je pakistansko vrhovno sodišče sporočilo, da nima dovolj dokazov za odstavitev Šarifa, vendar je v ta namen ustanovilo preiskovalno komisijo, ki ga je zaslišala 15. junija. Po zaslišanju je premier dejal, da je komisiji pojasnil izvor vsega premoženja. Kot je povedal takrat, primer ni povezan s korupcijo ali utajo državnega denarja, ampak je to stvar družine in zasebnega poslovanja.

Neskladnosti med prihodki in življenjskim slogom

V osrčju preiskave je sicer legitimnost sredstev, ki jih je Šarifova družina uporabila za nakup več luksuznih nepremičnim v Londonu preko podjetij v davčnih oazah. V Pakistanu lahko odstavijo predsednika vlade, če se izkaže, da je prikrival svoje premoženje.

Skupina preiskovalcev je odkrila "pomembne neskladnosti" med prihodki Šarifove družine in njihovim življenjskim slogom, ki so ga prijavili v poročilu.

Med drugim so našli ponarejene dokumente o Šarifovi hčeri Marjam in nepremičninah v Londonu. Dokumenti so namreč datirani z letom 2006, napisani pa v pisavi Calibri, ki jo je podjetje Microsoft za komercialno rabo izdalo šele leta 2007.

Proces proti Šarifu je promoviral predvsem nekdanji igralec kriketa in sedanji opozicijski voditelj PTI Imran Kan. "Danes je vrhovno sodišče zapisalo novo zgodovino. V imenu Pakistancev se želim zahvaliti sodnikom, ker so nemogoče naredili možno," je dejal podpredsednik PTI Šan Mehmud Kureši.

Še noben premier ni končal mandata

Šarifov mandat se je tako že tretjič končal predčasno. Če bi na oblasti ostal do prihodnjih parlamentarnih volitev, načrtovanih za leto 2018, bi bil prvi premier, ki bi odslužil cel petletni mandat. Prvič ga je leta 2013 zaradi korupcije odstavil tedanji predsednik, leta 1999 pa so ga odstavili po vojaškem udaru.

Večino premierjev je moralo zapustiti svoje položaje zaradi vmešavanja vojske ali odločitve vrhovnega sodišča, nekatere so v odstop prisilile lastne stranke ali pa so bili umorjeni.

G. V.