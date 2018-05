Po umiku ZDA druge podpisnice vztrajajo pri iranskem jedrskem sporazumu

Ameriške grožnje evropskim podjetjem

9. maj 2018 ob 07:27,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 07:58

London,Pariz,Berlin,Bruselj,Peking,Moskva,Teheran - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potem ko so ZDA odstopile od iranskega jedrskega sporazuma, so Velika Britanija, Francija in Nemčija sporočile, da bodo "sodelovale s preostalimi deležniki", ZDA pa so pozvale, naj ne ovirajo izvajanja sporazuma.

Tudi Rusija in Kitajska izražata podporo sporazumu, Iran pa je sporočil, da si prizadeva rešiti sporazum brez ameriške udeležbe.

"Naše vlade ostajajo zavezane k zagotavljanju spoštovanja sporazuma in bodo sodelovale z vsemi njegovimi preostalimi deležniki, da bo tako tudi naprej," so po poročanju BBC-ja sporočili v Londonu, Parizu in Berlinu.

Kot je poročal Radio Slovenija, je Evropska unija takoj po govoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa izrazila obžalovanje zaradi njegove odločitve. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je ponovila, da dogovor deluje, in preostale države pozvala k njegovemu nadaljnjemu uresničevanju. Kot je poudarila, je sporazum posledica 12 let diplomatskega truda in pripada celotni mednarodni skupnosti.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je zapisal, da Unija potrebuje enoten odziv, tako na odločitev glede Irana kot na trgovinska stališča Washingtona, o čemer se bodo voditelji pogovarjali prihodnji teden na zasedanju v Sofiji.

Le 29 odstotkov Američanov podpira umik Anketa Reutersa in inštituta Ipsos ugotavlja, da le 29 odstotkov Američanov podpira odločitev Donalda Trumpa o umiku iz sporazuma z Iranom, 42 odstotkov jih podpira njegovo ohranitev, 28 odstotkov pa jih sporazuma ne pozna ali so neodločeni.

Okrog dve tretjini anketirancev, ki jih je zajela anketa, izvedena med 4. in 8. majem, meni, da umik iz sporazuma povečuje verjetnost, da bo Iran zagnal svoj jedrski program, polovica pa jih meni, da je narasla verjetnost oboroženega spopada med ZDA in Iranom.



Macron za širši okvir

Po telefonskem pogovoru z britansko premierko Thereso May in nemško kanclerko Angelo Merkel je predsednik Francije Emmanuel Macron zapisal, da omenjene države obžalujejo Trumpovo odločitev, s katero je pod vprašaj postavljen mednarodni dogovor o neširjenju jedrskega orožja. Macron je napovedal, da si bodo skupaj prizadevali za širši okvir, ki bo zajemal jedrske aktivnosti, obdobje po letu 2025, ko se izteče jedrski sporazum, balistične dejavnosti in stabilnost na Bližnjem vzhodu, zlasti v Siriji, Jemnu in Iraku.

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so "globoko razočarani" nad Trumpovo odločitvijo.

John Bolton grozi evropskim podjetjem

Trump se je tako odločil za obnovitev najhujših sankcij zoper Iran. Ameriško finančno ministrstvo je sporočilo, da gospodarske sankcije ne bodo uvedli takoj, ampak postopoma. Tarče sankcij bodo iranski naftni sektor, uvoz letal (zaradi prepovedi nakupa letal in rezervnih delov ima Iran stara in pomanjkljivo vzdrževana potniška letala, zaradi česar so pogoste letalske nesreče), trgovanje z dragimi kovinami in poskusi iranske vlade, da kupijo dolarske bankovce.

Medtem Trumpov svetovalec za državno varnost John Bolton po poročanju evropskim podjetjem, ki poslujejo z Iranom, sporoča, naj to končajo v šestih mesecih, ali pa bodo tudi ona deležna ameriških sankcij.

Finančni minister Steve Mnuchin je dejal, da je nastopilo obdobje od treh do šestih mesecev, da se dokončajo ali razdrejo že sklenjene pogodbe za posle v Iranu ali z Iranom. Med prizadetimi bo na primer ameriško letalsko podjetje Boeing, ki je z Iranom sklenilo pogodbe za dobavo letal do leta 2020. Mnuchin je dejal, da bo te pogodbe treba razdreti. Ameriški izstop iz sporazuma zadeva sicer ves svet, saj po izteku roka od treh do šestih mesecev ne bo smel z Iranom poslovati nihče, ki želi poslovati v ali z ZDA.

Mnuchin je sicer po vztrajanju novinarjev dopustil možnost določenih izjem, vendar o podrobnostih ni želel govoriti.

V ZDA se je medtem vnel spor okrog tega, ali so ZDA izstopile iz sporazuma, kot to trdijo predstavniki vlade, ali pa so sporazum prekršile, kot to trdijo demokrati in neodvisni analitiki.

Rohani: Sporazum lahko obstane

V torek je iranski predsednik Hasan Rohani dejal, da je zunanjemu ministrstvu ukazal pogajanja z evropskimi državami, Kitajsko in Rusijo. "Če bomo v sodelovanju z drugimi podpisnicami sporazuma dosegli njegove cilje, bo sporazum obstal," je dejal Rohani.

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN-a Antonia Guterresa je dejal, da je vodja organizacije "globoko zaskrbljen", preostale države podpisnice sporazuma pa je pozval, naj še naprej spoštujejo svoje obveznosti.

Trumpa podpirata Tel Aviv in Riad

Medtem Trumpa podpirajo v Tel Avivu in Riadu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da "v celoti podpira" Trumpov "drzen" umik od "katastrofalnega" sporazuma. Največji regionalni nasprotnik Irana, Savdska Arabija, je prav tako "podprla in pozdravila" Trumpovo potezo.

Jedrski sporazum med šesterico svetovnih sil (ZDA, Velika Britanija, Francija, Rusija, Kitajska in Nemčija) in Iranom je omejil iranske jedrske dejavnosti v zameno za umik sankcij, ki so jih proti Iranu izvajali ZDA, EU in ZN. Namen sporazuma je bil preprečiti, da Iran razvije jedrsko orožje, čeprav je Teheran ves čas trdil, da razvija jedrsko tehnologijo zgolj v civilne, energetske namene.

B. V.