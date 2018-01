Po umoru Ivanovića Vučić na Kosovu Srbom obljublja pomoč

Vučić Srbe pozval, naj ne zapustijo Kosova

20. januar 2018 ob 14:17

Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je bil v torek v Kosovski Mitrovici ubit predstavnik kosovskih Srbov Oliver Ivanović, je na Kosovo prišel srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je tamkajšnjim Srbom obljubil pomoč.

Vučić je ob začetku obiska Kosova, katerega neodvisnosti Beograd formalno ne priznava, pri samostanu Banjska dejal, da si Srbija ne glede na različne interese želi in bo storila vse, da ohrani mir in reši spore.

Kosovskim Srbom je obljubil, da bo Beograd še naprej pomagal pri razvoju gospodarstva, poiskati nameravajo tudi nove rešitve, ki bi zagotovile njihovo varnost, hkrati pa bi naslovile vprašanji kriminala in korupcije. Dejal jim tudi, da ne smejo zapustiti Kosova ali dovoliti, da jih bo vedno manj "na zemlji, na kateri so vedno živeli".

Vučića so pred samostanom pričakali številni podporniki, pozdravil pa ga je tudi lokalni škof Teodosij, ki je Vučiću in zbrani množici dejal, da se zavedajo, da jim ne more uspeti brez pomoči Srbije.

Vučić položil venec na kraju umora Ivanovića

Srbski predsednik je obisk nadaljeval v Kosovski Mitrovici, kjer so v torek neznanci ubili srbskega politika Oliverja Ivanovića. Napad je bil izveden pred sedežem njegove stranke Državljanska pobuda SDP v severnem delu Kosovske Mitrovice. Nanj so večkrat streljali iz mimo vozečega avtomobila. Na kraju umora je Vučić položil venec. Ivanovića, znanega po zmernih stališčih, so pokopali v petek v Beogradu.

Umor je dodatno zaostril odnose med Beogradom in Prištino. Srbija je tako v sredo prekinila dialog o normalizaciji odnosov s Kosovom, ki poteka pod okriljem EU-ja. Vodja urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je sporočil, da Srbija v dialogu ne bo sodelovala, dokler od Kosova ne bo prejela odgovorov o umoru.

Srbske oblasti so sicer kritične do odločitve Prištine, ki zavrača sodelovanje Beograda pri preiskavi umora. Kosovski premier Ramush Haradinaj je namreč napovedal, da bodo za preiskavo umora pristojni le kosovski preiskovalci, je pa dobrodošla izmenjava informacij s srbskimi oblastmi.

B. V.